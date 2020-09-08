500元美食卷再掀澎湖熱！秋冬戀戀海味吃美食享好康

澎湖縣政府為延續自7月以來「澎湖夯」的熱潮，特別接續推出「戀戀海味‧美食假期活動」，搭配發放美食券，只要符合兌領資格的遊客可持規定文件兌換500元美食券，每人限領一次，於合作店家皆可消費抵用，旅遊處在

▲旅遊處長陳美齡表示，這次美食券發放經費由縣府向中央爭取補助新臺幣1000萬元，共可發放2萬份美食券。（圖／記者張塵攝，2020.09.08）

旅遊處長陳美齡表示，這次美食券發放經費由縣府向中央爭取補助新臺幣1000萬元，共可發放2萬份美食券，活動將自109年10月15日起，只要來澎湖遊客持「台灣前往澎湖之機票或船票正本（搭乘日期限109年10月10日以後）」、「身分證、護照、戶口名簿（擇一）（正本，且姓名應與持憑兌領之機票或船票登載相符）」、「2晚以上合法旅宿之發票、收據或入住證明（住宿日期限109年10月10日以後）」，即可每人兌領500元美食券，同時美食券也搭配美食電子護照，民眾還可以用美食護照集章抽獎，在秋冬季來澎湖吃美食享好康。