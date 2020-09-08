500元美食卷再掀澎湖熱！秋冬戀戀海味吃美食享好康

旅遊處長陳美齡表示，這次美食券發放經費由縣府向中央爭取補助新臺幣1000萬元，共可發放2萬份美食券，活動將自109年10月15日起，只要來澎湖遊客持「台灣前往澎湖之機票或船票正本（搭乘日期限109年10月10日以後）」、「身分證、護照、戶口名簿（擇一）（正本，且姓名應與持憑兌領之機票或船票登載相符）」、「2晚以上合法旅宿之發票、收據或入住證明（住宿日期限109年10月10日以後）」，即可每人兌領500元美食券，同時美食券也搭配美食電子護照，民眾還可以用美食護照集章抽獎，在秋冬季來澎湖吃美食享好康。
旅遊處同時也提醒業者與遊客，該項活動為了配合中央計畫核定目的為促進國旅市場，並考量過往執行經驗和兌換爭議，這次美食券僅提供非澎湖籍遊客兌領，期望促進外部經濟效益注入澎湖觀光市場，同時也吸引更多外地遊客悠遊澎湖。
陳美齡進一步說明，「戀戀海味‧澎湖美食假期」還有與沐聯集團合作「眷村美食月」，10月在篤行十村打造傳統懷舊美食體驗活動，11月和澎澄飯店合作推出「CHEN CHEN＇s Party」，以潮粵料理結合澎湖地方食材，12月與澎湖福朋喜來登合作推廣「五星餐酒月」，採預約制高檔餐酒會為主題，呈現澎湖美食多元面貌。另外搭配「尋找故事菜」、「美食護照集章」等有趣小遊戲，吸引遊客走訪澎湖推薦美食店家，消費集點集章換驚喜小禮物，相信可以再次創造澎湖在後疫情時代的國旅奇蹟。