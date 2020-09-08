搭上偽出國風潮！三星攜手星宇「空中發表」旗艦5G摺疊機

根據市場研究機構Strategy Analytics報告，全球摺疊智慧型手機出貨量至2020年已達800萬台、預計2025年上看1億台，成長動能不可小覷。三星電子今日與星宇航空攜手，於桃園機場候機室舉辦Galaxy Z Fold2新品發表會，隨後也帶著「星粉」走上停機坪近距離觀賞星宇航空新機，接著即帶著三星VIP消費者至日本石垣島周邊後，再返台環島一周回到桃園機場，體驗現今最夯「偽出國」的行程。
星宇航空董事長張國煒透露，自己就是三星手機的「粉」，每每有新手機上市都會想趕緊入手，尤其這款Fold2可說是目前市面上最昂貴、功能最強的手機，「這次可以把它完整的呈現給國人，讓大家有這個機會來體驗這樣新科技，我覺得在這個疫情當道的時候，讓大家充滿了希望」。
台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙也表示，此次新品帶來更加靈活的操作運用、硬體大幅升級，期望藉由新機上市，滿足台灣對奢華旗艦產品的分眾化市場需求，為新一代智慧型手機市場持續挹注新動能，達成較前代銷售量成長10倍的目標。
Galaxy Z Fold2 5G透過6.2吋O極限Super AMOLED封面螢幕，讓日常操作更加靈活；而當展開手機時，映入眼簾的則是7.6吋O極限Dynamic AMOLED封面2X摺疊螢幕，搭載極窄邊框與120Hz畫面更新頻率；此外，該手機也搭配隱藏式轉軸與凸輪結構設計，可依據消費者需求自由調整摺疊螢幕角度。
在鏡頭方面，主鏡頭搭載12MP超廣角鏡頭、12MP廣角鏡頭與12MP遠距鏡頭，封面與內頁螢幕則分別搭配10MP前置鏡頭，總計「一機五鏡頭」的設計，還具有專業影片模式、一鍵拍錄、超清晰夜拍等功能，相機也搭載「Flex模式」進行優化，徹底發揮各螢幕功能。
該款新品更提供「多重視窗」功能，支援3個應用程式同時運作；同時，也搭配「多媒體拖移」功能，能讓消費者在不同應用程式間快速地完成資料傳輸，也能在視訊當下，讓對方同時瀏覽相同資料，並能在民眾一邊「追劇」一邊回復好友訊息、傳送影片截圖等。
Galaxy Z Fold2 5G將推出「星霧金」、「星幻風」雙色，12 GB+512 GB版本單機建議售價為7萬1888元；而特別與Thom Browne跨界合作推出的Galaxy Z Fold2 Thom Browne，12 GB+512 GB限量版建議售價則高達11萬2888元。
三星電子表示，上述版本預計自10日起自全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo購物中心開放預購，25日起陸續於三星體驗館、三星智慧館、三星商城、五大電信及各大電商平台等指定通路限量上市。