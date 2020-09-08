康軒文教董座違反居家檢疫規定　最高恐面臨100萬元罰鍰

新北市警察局新店分局指出，有民眾向媒體爆料李姓民眾違反居家檢疫的規定，警方獲報，調閱李姓民眾住家社區的監視器，發現李姓民眾確實有外出的情形；新店區公所里幹事今日會同員警至李姓民眾的住家查訪，李姓民眾坦承2度外出，並將手機置於家中，因此手機的定位系統並沒發出警報。
衛生局說，李姓民眾未遵守居家檢疫的相關規定，目前尚未收到新店區公所的移送書，將在接獲移送書後，依據所檢附的事證，確認行為人違規的日期與時間等，依違反《嚴重特殊性傳染病肺炎防治及紓困振興特別條例》第15條的第2項，視情節的輕重開罰新台幣10萬至100萬元外，今晚8點已將李萬吉送至集中檢疫所「強制隔離」。
對此，李萬吉晚間回應，因到中國洽公兩個月，返台時累積眾多公務未辦，所以才急於到公司處理，很抱歉作了不好的示範，會尊重衛生單位對於這次事件的處置，保證接下來會絕對遵守相關防疫規定。
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