藝fun券怎麼花？兩廳院下半年度演出全數開賣

兩廳院「下半場」主辦節目全面起跑，自9月19日至12月13日將帶來14檔共69場演出，包括當代傳奇劇場《李爾在此》近乎完售，而明華園戲劇總團《鯤鯓平卷》、無垢舞蹈劇場《花神祭》則已售出近九成的佳績、雲門舞集鄭宗龍《定光》的中高級票價也近乎完售，同時年底更邀請國光劇團經典之作《閻羅夢——天地一秀才》重回兩廳院。





9月8日即將全面啟售的節目，包括了唐美雲歌仔戲團、莎士比亞的妹妹們的劇團、軟硬倍事陳彥斌Fangas Nayaw、樊宗錡導演、狠劇場與澳洲即行劇場等，音樂類型則有動見体與陳建騏作品演出。



▲當代傳奇劇場《李爾在此》近乎完售。（圖／兩廳院提供） 除了經典節目吸引觀眾回到劇場，許多國內優秀團隊所帶來的新製作也陸續啟售。莎士比亞的妹妹們的劇團《物種大樂團》，以達爾文的「物種起源」理論為座標，從演員本身家族史，層層推入人類的命運，並且特別邀請數字搖滾樂團「大象體操」一同演出；狠劇場與澳洲即行劇場（ActNow Theatre）共同製作的《虛擬親密》，將當代男同志的生命光景如實呈現，邀觀眾進到劇場空間展開多元的討論。此外自2020年TIFA延期的兩檔節目──動見体《共鳴体》以及由人力飛行劇團製作的陳建騏《一人之海》，也將於11月重新與觀眾見面。





在落實防疫政策的前提下，兩廳院「下半場」仍有兩檔國外製作如期來台。《人性交易所》由國家兩廳院與法國國立鳳凰劇院共製，邀請到法國導演戴米恩．夏多內（Damien Chardonnet），透過當代戲劇手法，赤裸呈現在金錢與名譽的誘惑下，人們如何爭相褪下的道德外衣。





另外《真，她媽的！》（Rebota rebota y en tu cara explota）由來自西班牙的雅妮絲．馬特斯（Agnés Mateus）從童話故事出發，一人分飾多角，道出女性於性暴力下的處境，運用暴力美學質問當代社會的性別意識。上述兩組國外團隊皆配合政策，入境台灣後先行隔離14日，確認健康無虞再進行後續的排練計畫和演出。





免費的演出則有軟硬倍事陳彥斌Fangas Nayaw所帶來的《蝕物鏈》，其以遊走式聲音劇場層層剝開食品安全背後的真相，將於9月8日起開放索票；另於2019年起即於全台巡迴演出的《十二碗菜歌》，2020年10月即將展開巡迴演出，11月會再回到兩廳院藝文廣場，邀觀眾來參加免費的戶外台味派對。



