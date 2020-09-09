全球疫情如何了？多國「真實情況」刷新紀錄　台人全驚嘆

原PO指出，截至8日晚間，世界新冠肺炎病例創下新低，日增低於20萬例，與上周一（8月31日）24萬4734例相比，降低4萬6906例，下降率為19.17％，值得關注的是，連續第8天上升的紀錄總算中止，且為7月13日後全球的病例新低紀錄，同時也是7月13日之後，全球首度單日新增確診病例數低於20萬例。
死亡病例數的部分，8日全球新增死亡病例數3841例，與上周一的4229例相比，下降388例，下降率為9.17％，為連續第3天下降，且這是7月6日後的全球死亡病例新低紀錄，也是繼7月13日之後首度低於4000例。
至於歐洲與美國的新增確診病例7日出現死亡交叉，全歐洲新增確診病例為2萬6346例，首度超越美國，死亡病例數也僅差距30例。美國、巴西、哥倫比亞同時創下近期新增確診與死亡病例數新低，是全球新增病例大幅降低的主因，其中美國德州、加州與佛州同時創下新增確診病例近3個月新低紀錄；秘魯新增確診病例數降低至1000多例，並且脫離前10名，來到全球第20名。其他還有大量國家創下近期新增確診病例數新低，而創下新增確診病例數新高的國家，僅有以色列、德國、土耳其、利比亞、匈牙利和辛巴威等6國。
不過，原PO也提到7天之內，全球新增確診病例數可以創下30萬的新高，也可以創下20萬以下的2個月以來新低，究竟全球疫情是漲是跌，仍完全無法判斷。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「台灣真的沒人關心疫情，整天只會找口罩」、「新低是好事啊」、「感謝整理，台灣以外的世界疫情還是很嚴重，仍要做好防範」、「台灣是平行世界」；但也有少數網友質疑「各國只是懶得驗了吧？」（編輯：賴詠璿）
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