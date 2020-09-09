飯店中秋節推泳池烤肉趴　頂級牛排、生猛海鮮通通吃到飽

台北晶華酒店因應中秋節， 9 月 18 日至 10 月 4 日於栢麗廳推出「全球『夯』肉宴」，包括美國肋眼牛肉、小戰斧牛肋排、德國豬腳等，共計 20 多款燒烤料理供民眾選擇，西餐團隊另外還推出熟食外帶餐，有重達 3.5 公斤的爐烤美國特選級肋眼牛肉，以及 2.5 公斤重的爐烤美國極佳級戰斧牛排，可供 4 到 6 人食用； ROBIN’S GRILL 則有牛排禮盒，像是鹿兒島黑毛和牛、美國極佳級肋眼牛排等頂級肉品，讓民眾在家就能吃到五星級飯店的美味。
圓山大飯店將於 10 月 1 日晚間 6 時起限定推出「中秋夯起來」 BBQ 饗宴，由專業主廚炭烤各種海陸美食，供民眾自助取用，今年主推老饕級的布農風味烤全豬及霸氣蒙古烤全羊，搭配沙拉、壽司、義大利麵、中式熱炒、哈根達斯冰淇淋等，現場還會邀請樂團熱力開唱，即日起至 9 月 20 日前訂位並付款成功，可享早鳥優惠價 9 折。
台北美福大飯店也在館內的 Cocoon 池畔酒吧，於 10 月 1 日晚上推出「賞月烤肉派對」，除了招牌的頂級肉品之外，更有義大利籍主廚端上一道道義式經典輕食料理盡情取用，並提供台灣金牌啤酒及特調雞尾酒無限暢飲，另外還搭配中秋節住房專案，可於 9 月 30 日或 10 月 1 日入住，雙人三天兩夜價 13,668 元起，包含賞月烤肉派對及每日早餐。
此外，台中日月千禧酒店 24 樓極炙牛排館，即日起至 10 月 1 日推出奢華中秋燒烤禮盒外帶，集結 A5 日本宮崎和牛肋眼、 AA9 澳洲全和黑毛和牛肋眼、西班牙帶骨橡實伊比利豬里肌等頂級肉品，以及北海道生食級干貝、紐西蘭國王鮭、松鶴部落谷關鱘龍魚等極品海鮮，搭配季節時蔬、特製醬汁等，僅限量 15 組，也提供單品食材販售， 9 月 20 日前訂購皆可享 9 折優惠。
台南晶英酒店則是打破傳統，不吃月餅也不吃烤肉，而是由法籍西點主廚推出視覺系「 BBQ 造型蛋糕」，烤盤上放著雞腿肉及玉米筍，讓人彷彿聞到了陣陣烤肉香氣，下面是巧克力外殼包覆著鬆軟的榛果巧克力海綿蛋糕和脆片果仁糖，入口時微苦的黑巧克力襯托出牛奶巧克力慕斯的甜味，其他像是提拉米蘇禮盒「典藏映月」、熱銷的「胖卡龍」也推出期間限定口味，讓傳統佳節變得時尚又前衛。
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