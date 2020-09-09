iPhone 12爆料總整理！最低2.37萬起、4機型皆支援5G

蘋果（Apple）昨（8）日宣布，將於太平洋夏令時間（PDT）9月15日上午10時（台灣時間16日凌晨1點）舉辦2020秋季新品發表會。外界預料，蘋果將於當天推出iPhone 12 等新品。另受到新冠肺炎疫情影響，本次2020秋季新品發表會與2020 開發者大會相同，將採線上方式舉辦。
據國外爆料達人Komiya於推特指出，外傳iPhone 12將會有12、12 Max、12 Pro、12 Pro Max等4種機型，其中12與12 Max則有128GB、256GB等2種版本，另外12 Pro、12 Pro Max則會有128GB、256GB、512 GB等3種版本。
在售價方面，Komiya爆料，iPhone 12 128GB與256GB的定價分別為699、799美元；iPhone 12 Max 128GB、256GB的價位分別是799、899美元；iPhone 12 Pro 128GB、256GB、512 GB的定價為999、1099、1299美元；iPhone 12 Pro Max 128GB、256GB、512 GB的價格則是1099、1199、1399美元。
另一方面，近期大陸市場也流傳一份iPhone 12的售價表。其中，iPhone 12 分為64GB、128GB、256GB等3種版本，大陸版售價分別為5499元（人民幣，下同）、5999元和6799元；iPhone 12 Max 64GB、128GB、256GB 售價分別為 6957元、7388元和7426元；Phone 12 Pro 64GB、128GB、256GB 定價分別是 9162 元、10026 元和 11823 元； iPhone 12 Pro Max 64GB、128GB、256GB 的價位則為 10036 元、10899 元和 12699 元。另據爆料，iPhone 12可能全系列都能支援時下最夯的5G網路。
美版與陸版的爆料雖有些許出入，但以價格上來說，兩者的iPhone 12預測售價都與iPhone 11的金額差不多。若以陸方爆料來看，iPhone 12最基本款的 64GB版本折合台幣約2.4萬元，若再加上稅率進去，價位落在2.5萬左右，而如今蘋果官網上iPhone 11 64GB的官方售價則為2.49萬元，因此對於近期想換手機的「果粉」來說，或許再等等iPhone 12會是較好的選擇。