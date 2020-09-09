外送男「連遭4房東拒租」！掏8萬收入明細　逆風結局曝光

不少人認為外送員「收入不穩定」，因此比起一般受薪階級，會比較沒有保障，對此，也有一名外送員分享自身經歷，雖然自己月收達7至8萬元，但近日想租屋，卻連續遭到4名房東冷眼拒絕，最後提供了「收入明細」才成功租到房，但這也讓他非常難過。
該名網友在臉書社團《UberEats台灣》PO文，表示自己前陣子要租房卻「心靈受創」，因為房東一知道原PO職業為「專職跑UberEats」，就直說「抱歉，我只租給在園區工作的喔」，雖當下有反應「為何沒事先告知」，房東也只是道歉並請他再找別間房。
他也提到，「就這樣看了四間房，遇到的都是一樣的問題」，讓他心裡非常難受，難道跑外送的人，連租房都要面對這種「特別待遇」嗎，而後在看第五間房時，他提供了「收入明細」才得以成功租到房子，「各位租房也都遇過跟我同樣的問題嗎」？
貼文一出，引起網友熱議，「一般房東對於這種月收入不穩定的都會怕，正常給他看每週薪資就好了」、「建議找份正常工作，UE兼職」、「你應該租熱點套房，這樣也好接單」、「社會很現實的，加油」、「你沒補下一句，大概一個月7-8萬吧」、「太誇張了」、「聽新竹朋友說過，原來是真的」。
也有網友開玩笑地表示「要說，美商公司，台灣配合廠商負責人」、「就說在外商公司啊，公司代言人是伍佰跟林志玲喔，順便問房仲今晚想來點什麼?」、「要說在外商工作，職稱：食品物流管理工程師」、「下次可以說，我在美國企業上班」、「我之前是說在美商上班啦」。（編輯：郭佩蓉）