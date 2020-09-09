外送男「連遭4房東拒租」！掏8萬收入明細　逆風結局曝光

不少人認為外送員「收入不穩定」，因此比起一般受薪階級，會比較沒有保障，對此，也有一名外送員分享自身經歷，雖然自己月收達7至8萬元，但近日想租屋，卻連續遭到4名房東冷眼拒絕，最後提供了「收入明細」才成功租到房，但這也讓他非常難過。





該名網友在臉書社團《UberEats台灣》PO文，表示自己前陣子要租房卻「心靈受創」，因為房東一知道原PO職業為「專職跑UberEats」，就直說「抱歉，我只租給在園區工作的喔」，雖當下有反應「為何沒事先告知」，房東也只是道歉並請他再找別間房。



▲男網友表示近日想租屋，但房東卻因他的「外送員職業」而拒租。（圖／翻攝自臉書社團《UberEats台灣》） 他也提到，「就這樣看了四間房，遇到的都是一樣的問題」，讓他心裡非常難受，難道跑外送的人，連租房都要面對這種「特別待遇」嗎，而後在看第五間房時，他提供了「收入明細」才得以成功租到房子，「各位租房也都遇過跟我同樣的問題嗎」？



