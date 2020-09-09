涉嫌冒用國家隊包裝　富達實業社隱身三合院賣冒牌口罩

口罩販售又出包！南投檢調查獲彰化「富達實業社」涉嫌冒用國家隊口罩「宏瑋」公司外包裝銷售口罩，彰化縣消費者保護中心立即建立退換貨諮詢平台，籲請消費者先確立購買來源與品牌，再進行申訴，以確保權益。

南投檢調查獲彰化縣富達實業社，購進61萬片未經核准的醫用口罩，卻委託印刷廠仿冒印製口罩國家隊「宏瑋醫材有限公司」的外包裝盒，因包裝盒把「醫材」印成「路材」，把台中市「烏日區」印成「鳥日區」來混淆，初步清查至少偽造六十多萬片，有售出數十萬片；其中劉姓負責人已被法院裁定羈押禁見。

▲富達實業社買進口未經核准醫療口罩，再請印刷廠仿冒宏瑋醫材公司的外包裝盒，故意外盒上出現錯字來混淆。（圖／南投地檢署提供）

南投檢調指出，這批口罩的外觀、製工與徵用的口罩沒有非常明顯的不同，但口罩右下方的「Made in Taiwan」則有3種不同字樣，還有外包裝盒印錯字，印刷的字也比正版模糊，這些可作為民眾在選購時參考。

彰化縣政府消保官林秀蓮今（9）日表示，因業者已觸犯詐欺、偽造文書和藥事法等罪嫌，由司法單位偵辦中，向「富達」進貨的銷售業者，可以直接向該公司辦理退貨和求償；至於一般消費者，則已在彰化縣消費者保護中心，建立退換貨諮詢申訴平台，籲請消費者先確立購買來源與品牌，再進行申訴，以確保消費權益。

▲消保官林秀蓮籲請消費者，購買前務必要認清包裝是否完整、是否有「衛署字號」。（圖／南投地檢署提供）

因應國內疫情，口罩銷售幾乎進入「戰國時期」，從網路、團購、藥妝、百貨行幾乎隨手就可採購，導致亂象叢生；林秀蓮消保官籲請消費者，購買前務必要認清包裝是否完整、是否有「衛署字號」，並記得索取與保存發票，以防索賠無門。