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大媽吃迴轉壽司！男見「一舉動」傻爆眼　眾狂嗆：有夠噁

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-09 15:03:53

▲男網友表示自己到「迴轉壽司店」用餐，竟看見一名大媽吃過一口竟還放回轉盤上，讓他超傻眼。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
▲男網友表示自己到「迴轉壽司店」用餐，竟看見一名大媽吃過一口竟還放回轉盤上，讓他超傻眼。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）

不少人熱愛吃「迴轉壽司」，一般人也都知道，只要拿了壽司，就不可以再放回迴轉盤上，更不用說「吃過還放回去」了。對此，也有一名男網友將在壽司店目睹的事情PO網，貼文一出，引起熱議。

▲網友在臉書社團《爆廢公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲網友在臉書社團《爆廢公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
該名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示近日到迴轉壽司店用餐時，看到坐在對面的大媽，吃了一口覺得不喜歡，竟然「偷偷放回去」，將自己已經吃過的壽司放回迴轉盤上，想瞞混過去。他也提到，這位大媽的誇張行為，當下還好有被店員發現。不過原PO並沒有說明店家如何處理。

▲男網友PO出照片。（圖／翻攝▲網友在臉書社團《爆廢公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲男網友PO出照片。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
貼文一出，引起網友熱議，「這也太缺德了吧？以為商場試吃？」、「槓！好險他是吃一口，很明顯看得出來！不是用舔的！」、「有夠噁，大媽素質」、「什麼人都有」、「有夠噁心，卻沒半點公德心」、「疫情期間這種噁心事還敢做出來？」、「好沒衛生觀念的大嬸」。

▲也有另一名網友留言分享遇過的經驗。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲也有另一名網友留言分享遇過的經驗。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
其中也有一名網友表示，自己以前到某家迴轉壽司點用餐時，也曾遇過「放回去的情形」，那天是小孩亂拿，媽媽放回去，不過該店家也沒在客氣，直接拿大聲公大喊「xx桌的阿姨，取下的食物請勿回放」，讓其他網友大讚「對，應該這樣做才正確」、「真假，好有畫面」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

迴轉壽司 大媽 吃飯 餐廳 壽司 公德心

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