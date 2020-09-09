嘉義役男入伍未告知有接觸史　30位同車新兵全遭軍中隔離

嘉義市議員鄭光宏今(9)日中午在其臉書發布訊息表示，昨天一早，我們就到體育場送孩子們去當兵，役期只有短短的四個月，昨晚卻傳來讓人又好氣又好笑的消息，一進營區整車被隔離，原來有一位役男的哥哥剛從國外回來，他還在自主健康管理期間，居然也跑來當兵！
鄭光宏指出，我們在現場聽到市府人員和軍方人員，一再要有出國和接觸史的人舉手，現場完全沒有回應，到了營區這位役男才承認，所幸這次入伍集合，如照片所示，大家都有戴口罩，被感染的機率大減，在全車弟兄全部都在營區隔離14天，當然隔離期間一樣有算役期。
嘉義市政府衛生局針對役男遭軍中隔離提出說明，經了解役男之兄9月4日自西班牙、土耳其入境，自行在家執行居家檢疫，家人安排兄有獨立衛浴及房間，期間未與家人共餐，如有短暫接觸均全程佩戴口罩，因為役男之兄是居家檢疫的身分、並非確診新冠肺炎，因此入伍者之兄的相關親屬或接觸者(例如其弟弟)，不需要執行居家檢疫或自主健康管理措施。
衛生局也指出，嘉義市長黃敏惠與役男接觸時，全程均配戴口罩，而且是在戶外通風處，接觸時間極為短暫小於15分鐘，所以市長也不需要接受居家檢疫或自主健康管理。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。