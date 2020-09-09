挺性平教育繪本！家長團體齊聚立法院為性平發聲

彩虹平權大平台今（9）日聯合多個家長團體，及台灣同志家庭權益促進會、台灣親子共學教育促進會、人本文教基金會、台灣同志諮詢熱線、婦女新知基金會等長期關心性別平等教育的民間團體，在立法院前召開記者會，站出來相挺繪本《國王與國王》以及性別平等教育，並對部分家長團體的質疑以及壟斷家長發聲的情況，表達抗議。





主辦方指出，有一些「家長團體」對教育部提出質疑，因為繪本《國王與國王》被選列為中小學推動新生閱讀推廣計畫的選書之一，部分家長團體認為這是教育部「偷渡」同志議題，將造成學生「價值觀的混淆」，施壓市立圖書館下架該繪本，甚至要求國中小LGBT教材「零檢出」。





《國王與國王》的譯者林蔚昀特別出席記者會表示，從繪本譯者與家長角度，提醒所有家長本來就應該與孩子一同成長，這本書並沒有不適合孩子，問題應該在於家長如何接收各種新的資訊與孩子共同成長。



▲有一些家長團體質疑，繪本《國王與國王》造成學生「價值觀的混淆」。（圖／彩虹平權大平台提供）

高雄市全人教育家長協會理事長顏任儀也指出，自己是一個故事媽媽，和學齡前的孩子、小學生都聊過《國王與國王》的繪本，小孩的反應都很好，完全沒有「不適齡」的問題，真正應該「零檢出」的不是國中小的LGBT教材，而是歧視言論。





台南的同志家長陳釩更表示自己是四個小孩的媽媽，老大已經上了小學五年級，若要求LGBT教材零檢出，「同志家庭的孩子做何感想？」希望大家能正視同志家庭的孩子也是校園的一份子，校園應該要體現友善的價值。





新北市國小教師紀老師分享，在教學現場曾經有不只一位同志學生向老師出櫃，或是班上有同志家庭孩子的真實經驗，老師透過小說、桌遊、繪本等媒材，讓學生認識差異、一起學習成長，應讓《國王與國王》回到教室書架上，發揮它重要的教育價值。





立法委員范雲呼籲，新北與花蓮的教育單位不應用退回繪本來溝通，而應該去解釋繪本選書背後的意義，並表示作為立委會持續與教育部溝通，教育部也應讓家長與孩子一起學習性平教育。





主辦方表示，各團體共同為了多元友善教育發聲，是對於性別平等教育一再被部分家長扭曲、錯誤詮釋，甚至被部分政治人物和政黨操作成選舉素材，再次提出警醒，並希望社會的關注凸顯《國王與國王》的重要性，因為只有認識才能避免歧視和偏見，讓校園更友善、讓社會更和諧。



