客點黑咖啡「喝一口要退」早餐店妹氣炸！真相曝光眾傻眼

一名家裡開早餐店的網友在《爆怨公社》提到，日前一位男客人內用點了咔啦辣味蛋餅跟中杯冰咖啡，原PO便追問「咖啡要奶精的嗎？」客人隨即回應「不是，我要黑咖啡就好」 。
餐點送上後，這名客人才剛喝一口咖啡就質問，「請問這是有糖的嗎？」原PO秒回「是的！」結果對方傻眼回應，「但我要無糖的」，接著雙方開始爭辯。
原PO質疑：「但剛剛您說要黑咖啡沒說要無糖，而且也沒有無糖黑咖啡了」；客人則回，「但是我不喝有糖的，那我就不要喝了」並開始傻笑、不知所措。原PO也不知該如何是好，還好下秒原PO的媽媽出現，展現老闆娘架式，儘管客人已喝下一口，也願意幫忙更換飲品，「你要換其他飲料嗎？」沒想到客人也堅持不喝了，原PO媽媽就轉頭把黑咖啡倒掉，客人才安靜坐下。不過原PO則忍不住在心裡大罵「這日子什麼鬼都有，老媽的奧客養成日記！」
整個過程曝光後，眾多網友也冒出疑惑，「一般人的認知黑咖啡是無糖無奶，這菜單做反了吧」、「黑咖啡就是無糖無奶，要加什麼才自己加」、「第一次聽說黑咖啡裡面會有糖欸」、「這個客人不是奧客吧，是我也會產生疑惑」。
不過原PO看完網友反應之後也出面解釋，指出自己家裡賣的黑咖啡一直都有加糖「因為我們空間地方有限，加上從以前無糖黑咖啡在我們這極少人喝，不可能特地熬煮一鍋」，直到最近才推出無糖咖啡，菜單上也有註明。（編輯：潘毅）