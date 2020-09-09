找好老公必看！「12星座」渣男大評比　花心大蘿蔔竟是他

俗話說的好，「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」，要找尋真愛不容易，女孩們在尋覓另一半時，最重要的就是要找一個疼愛自己、理解自己的男人，其實並不一定要等到受傷害了，才能看清眼前這個男人，其實可以從個性下手，總會有些蛛絲馬跡。





塔羅牌老師艾菲爾在微信官方帳號「塔羅星座艾菲爾老師」中也公布了，12星座中的「好男人」與「渣男人」分別是哪幾位，記得提醒好友、閨蜜，在情場上要多加留意，老師也提醒，要同時參考太陽和上升星座。



▲知名命理師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書） 【渣男人星座】





第三名、天秤座





天秤座的「外交手腕」深植人心，大方、浪漫、擅交際，使得天秤男異性緣極佳，容易在外頭捻花惹草，即使身旁已有伴侶，也不注意一下分寸，偶爾還是會忍不住撩妹，簡直把另外一伴氣壞啦！天生充滿「電力」的天秤男，遇上可要當心！





第二名、射手座





射手座的愛自由情懷眾所皆知，不喜歡被感情綁住，最喜歡找尋「新鮮感」，也就是女孩子們所氣得牙癢癢的花心大蘿蔔，要讓射手男真正安定下來簡直不容易，加上射手男會輕易許下諾言，往往最後辦不到，因而常遭冠上負心漢的罪名。





第一名、雙子座





雙子男對感情容易只有3分鐘熱度，一旦熱情消退，就會隱藏自己的踪跡，時常搞消失，這對於另外一伴來說是非常辛苦的；此外，雙子座相當博愛，不懂得拿捏感情的尺度，喜愛到處留情、搞曖昧，是女生眼中的濫情男，傷透伴侶的心。





【好男人星座】





第三名、天蠍座





要說對另一半死心塌地的星座男是哪一位，肯定非天蠍座莫屬。一旦天蠍男認定眼前的這個人，他便會不顧一切盡到保護對方的責任，也願意為了伴侶更加拚命工作，只為了給予對方好品質的生活，既深情又珍惜，堪稱是是典型的寵妻魔人。





第二名、巨蟹座





巨蟹男的專情形象讓人難以忘懷，對待另一伴真心、專一、體貼入微，不若一般男性，巨蟹座會留意生活中、相處時的小細節，且溫柔待人；更重要的是，巨蟹座男人特別重視家庭，「顧家、疼老婆、愛孩子」，說他是好男人代表一點也不為過。





第一名、摩羯座





對於摩羯座來說，面對心中所愛之人，他們貫徹著「從一而終，至死不渝」的愛情理念，擁有這樣的情操，是許多女性所渴望找尋的，加上摩羯男性格踏實、誠懇、脾氣好，願意為愛付出所有，女孩們應該好好留意、把握住身邊這樣的男人出現。





十二星座【渣男表現】關鍵詞





白羊【來者不拒】金牛【小氣計較】





雙子【濫情花心】巨蟹【多情種子】





獅子【翻臉無情】處女【逐漸消失】





天秤【花言巧語】天蠍【心狠手辣】





射手【違背承諾】摩羯【找了備胎】





水瓶【責任無感】雙魚【曖昧達人】





請同時參考太陽、上升星座。（編輯：郭佩蓉）



