今起入秋鋒面首報到！吳德榮揭「影響範圍」：雨連降6天

氣象局指出，今受到鋒面影響，降雨機率高、雨勢明顯的時段會在中午以後，午後各地都有機會出現短暫雷陣雨，尤其山區及北部、東北部容易有局部大雨發生，至於其他時間當海面有降雨雲層移入時，也會帶來短暫陣雨，但降雨會較為局部；溫度方面，沒下雨時仍顯悶熱，各地高溫約32、33度，天氣較為不穩定，除午後易出現明顯雨勢外，其他時間也偶有局部降雨，外出需記得攜帶雨具備用。
吳德榮在氣象專欄《三立準氣象· 老大洩天機》表示，根據最新（9日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明兩天微弱鋒面大致在北部海面徘徊，台灣在低壓環境內，水氣多、大氣不穩定。午後陽光加熱地表，導致大氣不穩定度釋放，各地區發展局部陣雨或雷雨的機率高，有較大雨勢；其他時間降雨機率降低，局部地區偶爾有短暫降雨，白天若遇降雨則稍轉涼，若無降雨則中午前後仍感微熱。
最新模式模擬顯示，周六至下周一（12至14日）微弱鋒面從北部海面掠過，風向轉東北風，北台灣氣溫略降、稍轉涼；午後各地局部陣雨或雷雨的機率高，其他時間迎風面北部及宜花地區降雨機率亦提高；應注意較大雨勢。下周二、三（15、16日）微弱鋒面又調整回北部海面，風向轉西南風，北台灣氣溫略升；大氣不穩定，各地仍以午後局部陣雨或雷雨為主，其他時間降雨機率降低。（編輯：賴詠璿）