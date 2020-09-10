男出差1個月！女友「爽吃5男」　超扯結局全場愣：真假啦

男女間的感情問題百百種，如果被另一半戴了綠帽，你會怎麼處理呢？對此，有名男網友表示女友在跟他交往的期間出軌了，他因為工作，出差一個月後回來就發覺不對勁，不過結局也讓不少網友超傻眼。





該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，他表示女友出軌了，而他是在工作出差一個月之後回來就發現不對勁，女友竟然背著他「偷交了五個男友」，不僅對外說自己單身，跟他們約會時，都是騙原PO「只是跟朋友出去」。



▲男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。 （圖／翻攝自《靠北女友my girl》） 他也提到，在情人節時，女友要他買個東西送她，說是自己要用，而原PO也花了幾千塊買了，結果女友竟在他面前將禮物送給某一個男友，他問了女友「這是誰」，女友也都只是說「朋友」，並要原PO相信她、給她隱私。直到某次，其中一位男友打來，被原PO接到電話後，整件事情才被發現。





「那些男的也不知情，有幾個對我道歉，有幾個還嗆爆我」，而原PO也提到，女友有憂鬱症，一直以來都過得很辛苦，本來死都不承認，原PO還要先安撫她的情緒。原PO連想罵人都不行，直到女友情緒平靜下來，「她認了，說交了幾個男友，也全都發生過性關係」，這讓原PO直呼「不是一般的痛」，他人才不在一個月，「一個就算了，五個是怎樣」。



▲情侶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash） 他也和女友家人講了事情的經過，後來才知道那些男友早就發現，並在原PO回來之前就甩了她，自己是回來後才發現的。事後也和女友分分合合很多次，女友還表示「不會有下次，最愛的人是他，不想離開他」，結果原PO竟還原諒女友，「我還是心軟了，都相處久、照顧久了，加上為了她付出了多少，不甘心啊，還是原諒她了，最後給她機會，我很傻吧？」





貼文一出，引起網友熱議，「時間管理的挺好的」、「也許你也不是正宮」、「這綠的不一般欸」、「那麼多次還要原諒，原PO大概是大佛收妖吧」、「比連續劇還精彩，期待結局」、「慾望也太大了吧…還一次五個…你能接受也蠻厲害的」、「一個還好說是什麼概念...」、「我是建議你不要浪費時間了，好女孩多的是」、「真假啦...這你還能原諒喔」。（編輯：郭佩蓉）



