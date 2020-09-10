台師大VR作品打破疫情國界　《台灣萬花筒》奧地利開展

2020年，面對新冠肺炎疫情爆發，各大國際美術館及展演單位也努力思考出路，以網路拉近社交距離的隔閡，並借重VR科技，克服親臨藝術展演現場的必要性。台師大今（10）日宣布，藝術學院設計系教授黃心健帶領的團隊以《台灣萬花筒》（Taipei Garden : Kaleidoscope ofTaiwan）為策展主軸，前進奧地利電子藝術節（ARS ELECTRONICA FESTIVAL），透過VR作品將台灣推向國際。





今年奧地利電子藝術節以《進入克卜勒的花園》（In Kepler’s Gardens）作為主題，除了傳統的實體展出，也因應疫情，規劃虛擬形式的線上會展，廣邀來自世界各地120個重要的VR創作團隊共襄盛舉，以新的藝術觀看形式，探討民主、生態、科技、人文等重要議題。主辦單位奧十分看重台灣在VR藝術領域的創作能量，特別邀請了威尼斯影展VR類型最佳體驗獎得主黃心健參與策展。





黃心健以《台灣萬花筒》為策展主軸，號召集結臺灣優秀的導演及製作團隊，組成台灣VR藝術國家隊，展出精彩作品，包含黃心健《失身記》VR全集、邱立偉導演《小貓巴克里》VR、王世偉導演《百年蜃樓尋妖記》VR、胡縉祥《Upload notComplete》VR互動藝術、黃心健／張文杰《郭雪湖：望鄉三態》VR、AR等12件作品。



▲王世偉導演《百年蜃樓尋妖記》VR。（圖／台師大提供） ▲黃心健、Laurie Anerson《登月》VR。（圖／台師大提供）

內容涵蓋自然、環境、歷史、政治與民俗等台灣在地文化，強化科技藝術與人文資源間的鏈結，盼望能在「後疫情時代」透過VR作品將台灣推向國際，展現台灣創作人才的潛力。而當中的精彩展覽內容，亦預計於返國後安排在高雄市立美術館進行，屆時台灣觀眾將再一次完整飽覽這些精采的VR作品。





黃心健教授擅長多媒體藝術領域創作，更熱心於教學，曾帶領設計系學生前往歐洲藝術展覽會場進行VR作品的佈展實習。目前，台師大藝術學院也在黃心健的主導下，全力規劃「數位科技藝術學分學程」，預計將在2021年起開放修習，以期加強本校在人文與科技間的應用鏈結。









