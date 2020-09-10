男衝藥局買口罩！見門口「7字公告」　全場歪樓：我也要

原PO表示，到藥局要買口罩時，意外發現門口除了註記該藥局的一般口罩數量剩下26盒，一旁還貼了一張公告寫著「『盒裝兒童』到貨了」，疑似店員少寫「口罩」2個字鬧出烏龍，讓原PO不禁笑稱「小孩問我她怎麼來的，我說去藥局買的啊。」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛逗趣歪樓回應「在哪？我也要買」、「請給我兩盒女的」、「直接有現貨？」「買一下啊」。
事實上，目前配合「口罩實名制」政策，民眾依舊可以持健保卡至超商預購口罩，或是至藥局購買口罩，每人14天能買到9片口罩。指揮中心指出，由於近日國內境外移入，以及外國人士來台返國後確診案例不斷出現，且感染源尚未釐清，要求民眾出入「8大場合」務必配戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所；台北市搭乘捷運需全程戴口罩，任意將口罩摘下者，勸導不聽最高可罰1萬5000元。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。