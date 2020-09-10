NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

男衝藥局買口罩！見門口「7字公告」　全場歪樓：我也要

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-10 11:45:04

▲一名網友在臉書社團《爆廢公社》表示，到藥局買口罩時，驚見門口「7字公告」，畫面曝光讓全場紛紛歪樓。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲一名網友在臉書社團《爆廢公社》表示，到藥局買口罩時，驚見門口「7字公告」，畫面曝光讓全場紛紛歪樓。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
日前隨著新冠肺炎疫情在台灣趨緩，我國口罩管制禁令解除，民眾可透過各大通路自由買賣口罩，而全球疫情還在蔓延，口罩的搶購熱潮依舊未減。對此，一名網友在臉書社團《爆廢公社》表示，到藥局買口罩時，驚見門口「7字公告」，畫面曝光讓全場紛紛歪樓。

原PO表示，到藥局要買口罩時，意外發現門口除了註記該藥局的一般口罩數量剩下26盒，一旁還貼了一張公告寫著「『盒裝兒童』到貨了」，疑似店員少寫「口罩」2個字鬧出烏龍，讓原PO不禁笑稱「小孩問我她怎麼來的，我說去藥局買的啊。」

▲一名網友在臉書社團《爆廢公社》表示，到藥局買口罩時，驚見門口「4字公告」，畫面曝光讓全場紛紛歪樓。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲一名網友在臉書社團《爆廢公社》表示，到藥局買口罩時，驚見門口「7字公告」，畫面曝光讓全場紛紛歪樓。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛逗趣歪樓回應「在哪？我也要買」、「請給我兩盒女的」、「直接有現貨？」「買一下啊」。

事實上，目前配合「口罩實名制」政策，民眾依舊可以持健保卡至超商預購口罩，或是至藥局購買口罩，每人14天能買到9片口罩。指揮中心指出，由於近日國內境外移入，以及外國人士來台返國後確診案例不斷出現，且感染源尚未釐清，要求民眾出入「8大場合」務必配戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所；台北市搭乘捷運需全程戴口罩，任意將口罩摘下者，勸導不聽最高可罰1萬5000元。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

口罩 藥局 兒童 疫情 公告

延伸閱讀

NOW民調中心

哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

繼續作答
2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

繼續作答
回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽