豪品公司進口非醫療用口罩賣冒牌貨　負責人200萬交保

經濟部在國家隊「加利公司」，涉嫌從中國大陸大量進口非醫療口罩，偽造成台灣製、醫療用之後，主動調閱其他國家隊進口口罩數量，發現位在彰化縣員林市的豪品公司，從大陸進口大批各類型口罩，銷售用途不單純。
地檢署調查後發現，豪品自2010年6月2日起，從大陸地區進口非醫療用口罩約400萬片，除作為公司產品非醫療用口罩合法銷售，豪品也把口罩裝入標示為台灣製醫療用的包裝盒，合計冒充台灣製的有2款產品，1款是3D立體口罩（含成人用及兒童用），另1款是平面活性炭口罩。
由於新北市爆發國家隊口罩廠加利公司將進口非醫用口罩混入國家徵用的實名制口罩中，彰化員林豪品公司雖然無國家隊口罩機器，每日被徵用約1萬片，經濟部上周五起仍兩度主動南下至豪品公司內部了解，因認有不法，移送彰化檢警偵辦。
彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出，調查發現豪品公司自今年6月2日起，自大陸地區進口逾千萬片非醫療用口罩，部分供該公司產品非醫療用口罩銷售外，部分違法以「台灣製醫療用口罩」產品外包裝，混入市面銷售。
檢警偵辦時，根據每日中央供應的原料，比對實名制口罩成品，再比照豪品進口的大陸非醫療用口罩進貨單據、販售出貨單數量等資料，數字初步相符，並未有進口偽劣口罩混入實名制口罩情形；考量豪品公司相關產品均已下架，後續相關標示不實口罩之回收、退貨等事宜，仍需呂姓負責人處理，故無羈押之必要，諭知新臺幣200萬元交保。
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