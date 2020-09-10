豪品公司進口非醫療用口罩賣冒牌貨　負責人200萬交保

加利口罩事件如雪球般越滾越大！彰化地檢署會同彰化縣衛生局等相關單位對「口罩國家隊」豪品公司進行行政稽查，發現涉嫌從大陸地區進口非醫療用口罩，冒充台灣製造醫療用口罩出售，檢方扣得帳冊、出貨資料及冒充台灣製口罩的產品外包裝等證物，訊後諭知公司呂姓負責人以200萬元交保。

▲豪品公司把平面活性炭口罩改成醫療用口罩。（彰化地檢署提供）

經濟部在國家隊「加利公司」，涉嫌從中國大陸大量進口非醫療口罩，偽造成台灣製、醫療用之後，主動調閱其他國家隊進口口罩數量，發現位在彰化縣員林市的豪品公司，從大陸進口大批各類型口罩，銷售用途不單純。

▲檢警清查發現豪品公司進口200多萬片3D立體口罩和平面活性碳口罩流入市面。（彰化地檢署提供）

地檢署調查後發現，豪品自2010年6月2日起，從大陸地區進口非醫療用口罩約400萬片，除作為公司產品非醫療用口罩合法銷售，豪品也把口罩裝入標示為台灣製醫療用的包裝盒，合計冒充台灣製的有2款產品，1款是3D立體口罩（含成人用及兒童用），另1款是平面活性炭口罩。

▲豪品國際公司利用廢棄貨櫃當倉庫堆放大量口罩和手套。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.10）

由於新北市爆發國家隊口罩廠加利公司將進口非醫用口罩混入國家徵用的實名制口罩中，彰化員林豪品公司雖然無國家隊口罩機器，每日被徵用約1萬片，經濟部上周五起仍兩度主動南下至豪品公司內部了解，因認有不法，移送彰化檢警偵辦。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出，調查發現豪品公司自今年6月2日起，自大陸地區進口逾千萬片非醫療用口罩，部分供該公司產品非醫療用口罩銷售外，部分違法以「台灣製醫療用口罩」產品外包裝，混入市面銷售。

▲無口罩生產力的豪品公司進口非醫療用口罩，偽造成醫療用販售。（彰化地檢署提供）

檢警偵辦時，根據每日中央供應的原料，比對實名制口罩成品，再比照豪品進口的大陸非醫療用口罩進貨單據、販售出貨單數量等資料，數字初步相符，並未有進口偽劣口罩混入實名制口罩情形；考量豪品公司相關產品均已下架，後續相關標示不實口罩之回收、退貨等事宜，仍需呂姓負責人處理，故無羈押之必要，諭知新臺幣200萬元交保。