▲ 2.9 秒破百，Maserati 全新超跑 MC20 內外細節看這裡

Maserati 藉由全新 MC20 宣示重返賽道的決心。MC 代表 Maserati Corse，20 象徵 2020 為品牌史上重要轉捩點；這台超級跑車擁有極佳的空氣力學效率，搭配自主研發的全新 Nettuno 海王星引擎，以獨家技術：Maserati Twin Combustion 雙燃燒系統（MTC）榮獲國際專利。
MC20 研發工程耗時 24 個月，設計之初便規劃雙門和敞篷兩種應用版本，並且要能夠符合純電動力需求，由 Maserati 創新實驗室的工程團隊、引擎實驗室的技術專家、以及時尚中心的設計師，共同以創新思維投入設計。
車體結構採用單體式碳纖維材質，整體重量低於 1,500 公斤，搭配擁有 621 hp、730 Nm 輸出動力的 V6 雙渦輪增壓引擎，馬力荷種比僅 2.33 kg/hp，2.9 秒內即可完成 0-100 km/h 加速，極速更超過 325 km，大幅領先同級距車款。除此之外，MC20 配備蝶翼式側掀車門，歷經超過 2000 小時的 Dallara 風洞測試，以及 1000 次以上的 CFD 流體力學模擬，在完全沒有任何活動式空力套件的輔助下，便擁有低於 0.38的風阻係數。
登入車室，極具戰鬥氛圍且駕駛中心導向的設計令操作更直覺。簡潔俐落的功能按鈕成列，將干擾降至最低，讓駕駛能全神貫注於極限操駕之中。兩面 10 吋螢幕分別設置於駕駛座前及中控系統中。以碳纖維包覆的中央控制台整合多項功能 : 智慧型手機無線充電、駕駛模式選擇（GT、濕地、運動、賽道、ESC 關閉）、電動窗按鈕、多媒體系統控制以及扶手下方的置物空間。其他控制按扭皆位於方向盤，左側引擎啟動鈕，右側則是彈射起步功能。
Maserati 共開發六種全新車色來彰顯 MC20 的特色：Bianco Audace、Giallo Genio、Rosso Vincente、Blu Infinito、Nero Enigma 和 Grigio Mistero。每一款車色皆是專屬量身打造。
MC20 將於擁有 80 多年造車經驗的 Viale Ciro Menotti 蒙地拿廠房製造。這歷史悠久的廠房，原本為 GranTurismo 和 GranCabrio 所架設的生產設備現在已大幅度升級並經過重新規劃，準備迎接嶄新的 MC20 生產作業：於 9 月 9 日全球發表後開始接單，預定 2020 年底開始量產。
技術規格
引擎
|配置
|V6 90°、雙渦輪、Maserati Twin Combustion雙燃燒系統 (MTC)
|排氣量 (cc)
|3000 cc
|缸徑 x 行程 (mm)
|88 x 82
|壓縮比
|11:1
|最大馬力 (hp @ rpm)
|621 HP / 630 CV @7500 rpm
|峰值扭力 (Nm @ rpm)
|730 Nm @3000-5500 rpm
|點火系統
|Maserati Twin Combustion雙燃燒系統 (MTC) 搭配雙火星塞、預燃室
|燃油系統
|PDI (直接噴射 350 bar + 端口噴射 6 bar)
|進氣系統
|側置雙渦輪，搭配電動洩壓閥
|潤滑系統
|乾式油底殼，搭配可變排量機油泵
|正時系統
|雙頂置凸輪軸，搭配可變汽門正時
性能數據
|0-100 km/h (秒)
|2.9 秒內
|0-200 Km/h (秒)
|8.8 秒內
|極速 (km/h)
|325 km/h 以上
|100 至 0 km/h (公尺)
|33 公尺內
|風阻係數
|小於0.38
|變速系統
|後輪驅動，搭配後輪自鎖式機械限滑差速器 (可選配電子差速器)
懸吊系統
|前軸
|雙 A 臂，搭配虛擬轉向軸及防傾桿 (可選配車頭抬升系統)
|後軸
|雙 A 臂，搭配虛擬轉向軸及防傾桿
煞車系統
|前軸
|380x34 mm 通風碟 (可選配 390x36 碳纖維陶瓷碟盤)，Brembo 6 活塞固定式卡鉗
|後軸
|350x27 mm 通風碟 (可選配 360x28 碳纖維陶瓷碟盤)，4 活塞
尺寸及重量
|前 / 後輪
|前 245/35 ZR 20 / 後 305/30 ZR 20
|長 x 寬 x 高 (mm)
|4,669 x 1,965 x 1,221
|軸距 (mm)
|2,700
|前 / 後輪距 (mm)
|1,681 / 1,649
|行李廂容量 (l)
|150 (前 50 / 後 100)
|油箱容量 (l)
|60
|認證重量
|低於1,500 kg