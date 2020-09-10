台中火車站化糞池水外溢　乘客與居民苦不堪言

李中表示，最近接獲清潔隊員反應，每週都要到台中火車站外復興路側幫台鐵清掃水溝，經他向環保局查證，環保局確實每週都會派員前往清潔，且已持續兩年多。
李中說，經他追查臭味來源，結果發現是台中火車站的化糞池汙水外溢，導致水溝經常性飄散臭味，讓乘客與附近居民苦不堪言。他另外向水利局調閱資料，發現火車站靠近台灣大道方向有接污水管，然而復興路方向，依據營建署規劃，要到2022年才會接污水管，換句話說，污水外溢到排水溝產生臭味的問題還會持續下去。
交通部鐵道局表示，因為復興路還未設污水下水道，因此當年是依照建築技術規則依台中車站廁所數來設計，設置660人份的污水處理設備的容量，讓糞水經過處理再排出，當時評估是足夠的，日前會同水利局會勘時，水利局同意在2021年會優先在復興路設置污水管，屆時臭味溢出的問題就可解決，目前也會檢討研議改善。
李中批評，環保局的作法是治標不治本，既然是台鐵台中火車站的污水外溢所導致，環保局就應該要親兄弟明算帳，依法連續處罰台鐵台中站，要求台鐵進行化糞池改善工程，這樣才能從根本解決問題，而不是每週派員前往清掃，反而造成清潔隊員額外的負擔。
李中也說，請交通局長林佳龍趕緊要求鐵道局，儘速重新設計發包化糞池工程，並設法協調同是中央單位的營建署撥款污水管工程經費，惡臭問題不能等。