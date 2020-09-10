醫用口罩鋼印規定上膛　食藥署：沒鋼印的年底前全回收

食藥署表示，根據醫療器材管理辦法第三條，鑑別品項的國內產製平面式醫用口罩產品（包含一般醫用及外科手術口罩；排除標示或宣稱具N95〔等同或以上者〕效果的醫用口罩，及專供外銷用的醫用口罩），都要在每片口罩上，且距離邊緣1.5公分內，以鋼印標示「MD」(即Medical Device之縮寫)及「Made In Taiwan」字樣，且字高不得小於0.4公分。
而且這項公告將從109年9月17日起，國內產製的平面式醫用口罩，所有廠商都必須遵照這個新規定，在醫用口罩上打上鋼印，而過去在109年9月16日前，國內合法生產的平面式醫用口罩，如果沒有能依公告規定標示MD、MIT，將給廠商3個月時間，在109年12月17日前收回市售品，並且連同庫存品送經直轄市或縣(市)衛生主管機關驗章後，才能販賣。
甚至為了亡羊補牢，食藥署發布公告還強調，因全球新冠肺炎的疫情防疫需求，為了保障國民使用醫用口罩的品質及達立即遏止口罩混攙情事發生，屬於緊急且有立即施行必要的情形，將預告天數特別縮短到3日內。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。