紅到國外！外媒盤點台北七家最棒咖啡廳

The China Post報導，台北市一直以來都是咖啡廳一級戰區，各式風格咖啡廳林立市區街道，知名國際旅遊網站《Big 7 Travel》八月評選出「台北七家最棒咖啡廳」，介紹獨具風格的台灣咖啡文化。



Simple Kaffa 興波咖啡





位於忠孝新生的興波咖啡去年就被《Big 7 Travel》評選為「亞洲50間最棒咖啡館」。《Big 7 Travel》網站寫道，這是由曾經榮獲台灣、世界咖啡大師賽冠軍所開的店舖，可見其咖啡品質有所保證。網站特別推薦卡布奇諾，然而，除了咖啡之外，最吸引人的莫過於其店址，隱身於東區Hotel V地下一樓，在這獨特的氛圍品嚐咖啡別有情調。



▲Simple Kaffa 興波咖啡（圖｜翻攝自 Simple Kaffa臉書)





地址：台北市中正區忠孝東路二段27號



RUFOUS COFFEE





Rufous咖啡店內木頭質感裝潢相當特別，走入店內，彷彿身在1960年代的餐館。而這裡提供一系列自家烘培的南美洲精品咖啡豆，咖啡品質極佳。網站推薦產自瓜地馬拉進口的淺烘培巨型象豆。



▲RUFOUS COFFEE（翻攝自RUFOUS COFFEE臉書）





地址：台北市大安區復興南路二段339號



Woolloomooloo





澳式咖啡館Woolloomooloo是間豐富多元的餐館，店內附設酒吧，他們家的咖啡豆由澳洲進口，最熱門的飲品則是白咖啡。



▲Woolloomooloo （圖｜翻攝自Woolloomooloo 臉書）





地址：台北市信義區信義路四段379號



Fika Fika Cafe





Fika在瑞典文是喝咖啡休息時間（coffee break）的意思，而這間Fika Fika Cafe店內氛圍如其店名，提供顧客在城市喧囂中一處可以放慢步調品咖啡的悠閒環境。北歐風咖啡館裝潢充滿IKEA風格，網站特別推薦Rosetta–Laced 拿鐵，這款特色拿鐵獨具風味，會讓你一嚐就上癮。



▲Fika Fika Cafe（圖｜翻攝自Fika Fika Cafe臉書）





地址：台北市伊通街33號一樓



All Day Roasting Company





位在民生社區的工業風咖啡館All Day Roasting Company提供各式各樣的單品咖啡，光是單品咖啡選項就佔滿菜單一整個版面。





網站寫道，如果你真的熱愛咖啡，想要嘗鮮各種風味，這間咖啡館絕對是你的最佳選擇。



▲All Day Roasting Company（圖｜翻攝自All Day Roasting Company臉書）





地址：台北市松山區延壽街329號



Coffee Lover’s Planet





座落在敦化SOGO裡的Coffee Lover’s Planet提供各式單品、現烘咖啡豆。如其店名，這裡是咖啡愛好者的天堂，你可以選擇咖啡豆、咖啡煮法，品嚐台北最好喝的咖啡。



▲Coffee Lover’s Planet（圖｜翻攝自Coffee Lover’s Planet臉書）





地址：台北市敦化南路一段246號B1



GaBee Coffee





店名「Gabee」台語發音為「咖啡」的意思，這裡提供各式創意特調咖啡，包括南瓜、荔枝、地瓜和西瓜等等，創意十足。





網站特別推薦碳酸咖啡，若你是喜歡嚐鮮的咖啡愛好者一定要拜訪這間位在松山區的咖啡館。



▲GaBee Coffee（圖｜翻攝自GaBee Coffee臉書）





地址：台北市松山區民生東路三段113巷21號



