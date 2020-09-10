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南投警兒涉性侵！草屯分局「最新聲明」曝光　全場看傻

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-10 17:33:57update2020-09-10 17:37:15

▲南投一名高中男學生遭控性侵同班女同學，男學生以裸照相逼，更以自己爸爸是警察作為威脅，若曝光該事將對女學生不利。（示意圖／翻攝Pxhere）
▲南投一名高中男學生遭控性侵同班女同學，男學生以裸照相逼，更以自己爸爸是警察作為威脅，若曝光該事將對女學生不利。（示意圖／翻攝Pxhere）
有網友在臉書社團《爆料公社》指控，南投一名高中男學生遭控性侵同班女同學，男學生以裸照相逼，更威脅自己爸爸當警察，若曝光該事將對女學生不利。對此，草屯分局也在臉書貼文，強調絕無偏袒，反控該網友臉書PO文不實，並以「交往中」來描述男同學與女同學之間的關係，還稱已指派專人注意網路社群留言狀況，貼文一出隨即被眾多網友砲轟，分局長鄭有益也在晚間5點發出聲明回應。

日前有民眾在臉書社團《爆料公社》宣稱，南投某高中一名高三男學生，在高一時強迫一名弱勢家庭的同班女同學發生性行為，還拍照威脅該名女同學，該名男同學的父親為一名警察，男同學以父親有警察一職，要脅女同學「要叫他爸爸對她家人不利」，女同學因非常恐懼，而被該名男同學多次性侵並被拍下照片，男同學更將照片流傳，到處炫耀，並指控校方直到兩名學生升至高三，才將兩人分開。

▲（圖／翻攝草屯）
▲草屯分局稍早聲明曾多次編輯更改，最後刪除。（圖／翻攝草屯分局臉書）
草屯分局也在今日稍早做出回應，表示昨(9)日夜間22時許，臉書用戶署名「金福生」在「爆料公社」臉書刊登呼籲-新聞媒體重視、正義使者出來聲援等宣傳，號召網民公審警察兒子涉嫌於就讀南投縣境內某所高中一年級時，「以不法方式與交往中A女有性行為發生之情事，並強化被害人A女係弱勢家庭子女、警察偏袒同仁等文字，企圖引起社會同情及網民聲援」，後續遭人轉Po「爆廢公社」社群網站。

不過貼文中兩段文字，「以不法方式與交往中A女有性行為發生之情事，並強化被害人A女係弱勢家庭子女、警察偏袒同仁等文字，企圖引起社會同情及網民聲援」、「已指派專人注意網路社群留言狀況，適時澄清警方依法辦理之立場」卻引發網友不滿，留言抨擊。

▲（圖／翻攝草屯）
▲草屯分局晚間發出最新聲明，分局長鄭有益也出面回應。（圖／翻攝草屯分局）
最後草屯分局刪除上述回應，並於今（10）日4點40分左右發布最新聲明強調，「本分局已適時澄清警方依法辦理之立場，不因涉案對象而有所保留或是偏袒一事，感謝大家的關心，本分局對於大家站在被害人之立場，表示認同並將與學校持續共同維護、關懷被害人，希望能協助被害人走出陰霾」。

分局長鄭有益的聲明也在隨後發出，「再度強調本案已進入司法程序，且並未因加害人身分背景不同而有所差別待遇」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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草屯分局 高中生 性侵 警察兒

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