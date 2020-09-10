搶攻手遊市場！聯想推首款電競手機　台灣列全球第2首發

看好手遊市場發展，Lenovo推出旗下電競子品牌Legion，推出首款電競手機Legion Phone Due。Lenovo集團副總裁移動遊戲業務總經理趙允明表示，考慮到市面上手遊多以橫式介面為主，該手機打破以往電競手機直式設計架構，改以橫式的ATA（Advanced Technology Architecture）中置架構為電競手機帶來革命性創新，在效能表現、散熱系統、電池配置都依據玩家需求提供最佳架構；此外，不只提供高規格硬體，更會擔任電競手遊生態系串接角色，透過串連硬體、平台開發商、遊戲軟體開發商、玩家社群一起，在5G高速網路環境下進一步擴大電競手遊市場。
該款手機採用ATA次世代中置架構，提供完全以橫向模式進行遊戲的舒適與便利，不但將容易發燙的主機板放置於機身中央、對稱的電池配置與優良的散熱效果。
此外，該手機搭載最新一代高通旗艦Snapdragon 865 Plus行動平台，與雙液冷（dualliquid-cooling）和散熱管和散熱銅箔，不需擔心過熱引起卡頓和掉幀問題。
電池則配備90W疾速快充，從零電量到50％電量只需要10分鐘，30分可100％充飽；中置充電孔讓玩家即使在充電時依舊能以橫向模式進行遊戲，邊充電邊玩也不會受到電線阻礙。
在聲光效果方面，該手機螢幕144 Hz高刷新率，帶來流暢畫面，同時配備1.4cc超大音腔的雙對稱式正向立體聲喇叭，以及雙X軸線性馬達，會發出即時、動態的觸覺震動。另外，虛擬遊戲觸控板能偵測手部動作，每當手機在水平軸上旋轉，就能360度改變在遊戲中的視角。
此外，有鑑於遊戲身兼分享社交的社群功能，Legion Phone Duel以強大的2000萬像素前置相機鏡頭讓玩家們只要一支手機就可隨時行動直播。透過自拍編輯器為影像去背，多達100種濾鏡選項及有趣的AR貼紙，想怎麼直播就怎麼直播。
實況主大魚表示，過去在直播手遊實況時需要許多直播設備，但該手機只要有手機就可以隨時在個人社群分享對戰精彩實況，對於實況主來說直播更自由、更方便；此外，若遊戲結束後才發現忘了按下錄影鍵，也可透過反向回錄（reversely-record）功能與戰友、粉絲和朋友分享勝利成果，更是相當便利。