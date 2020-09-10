丁允恭成負面教材！兩性作家：女人別被自己的第一次綁架

欣西亞今（10）日在臉書發文評論丁允恭的性醜聞，開門見山表示，「女人別被自己的第一次綁架！每個渣男的背後，都有一個不懂得愛自己的女人」。欣西亞接著列舉丁允恭如何對女方「予取予求」，像是要求穿著網襪、高跟鞋等性感打扮；拍攝自慰影片；在局長辦公桌上做愛；墮胎三次；墮胎後，醫生說一週後才能有性行為，結果丁在第六天就跟她上床等等。
欣西亞強調，「明白每個人在談戀愛的時候都是沖昏頭、鬼遮眼，但再愛得驚天地泣鬼神，都要保護自己跟愛自己，而且不分男女」。欣西亞直言，「第一次意外懷孕是他渣，第二次，是妳很傻，結果還有第三次，真不曉得該說什麼」，如果連女人都不愛惜自己，「男人只會更用力糟蹋妳」。
欣西亞表示，女方聲稱因為丁允恭是第一個和她發生關係的男人，「所以我都得聽他的」。這種想法讓欣西亞大為傻眼，高呼「這種觀念只存在於古早時期」。欣西亞認為，「對於第一次要給誰，慎重思考確實比任性草率更不容易教人後悔。但我真誠希望每個女孩不要被第一次這種事綁架」。
欣西亞最後呼籲，「如果今天妳給出第一次的對象是個敗類、人渣，妳要做的，就是快逃！而且逃得愈遠愈好！」欣西亞感慨，如果已經做錯一次選擇，拜託不要再錯第二次。「千萬不要讓一個薄薄的處女膜耽誤妳的大好青春，那一點都不值得。別期望男人為妳的人生負責，能夠為人生負責的，到頭來只有妳自己」。（編輯：倪浩軒）