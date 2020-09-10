影／豪品「換裝」假MIT口罩遭法辦　公告退貨要回原購處

豪品工廠今（10）日大門緊閉，辦公室也無人回應，不少消費者醞釀要退貨，豪品官網下午一度發出退貨公告，但沒多久又移除，下午5點20分又貼出公告，指出購買者可至原購地退貨（不足盒以片計算）。
由於豪品每日被徵用實名制口罩僅1萬片，且廠內並未有國家隊支援的機台，會被盯上主因是流入市面上販售的假MIT口罩，有一款是3D立體款式，但豪品工廠內卻只有傳統一般平面醫用口罩機器，因而被認定涉有不法，遭移送彰化檢警法辦。
彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，豪品公司從6月2日起從中國進口上千萬片非醫療用口罩，包括3D口罩（成人、幼童）與活性碳平面口罩，兩款口罩並無印上MIT 、Made In Taiwan等鋼印，但有其自有品牌ING的鋼印，經查這些口罩未流入實名制，但分布在中部與南部藥局銷售。
葉建成指出，豪品公司進口口罩每片成本約2至3元，業者再以一片約5元以上價格賣給通路商，初步調查，業者將中國製口罩「換裝」至印有台灣製包裝盒販售的口罩約200萬片，最少獲利400萬元，現場也查獲未裝進台灣製包裝紙盒的中國製口罩約300多萬片，不過通路商與自營網站銷售以每盒50片裝499元至799元販售，實際獲利還要再詳查。
葉建成說，案發前未接獲民眾檢舉，但有關該公司流入市面販售標示不實的口罩，彰化地檢署以協請主管機關及彰化縣衛生局督處業者儘速完成回收，對此該公司負責人也已承諾，消費者如有購買以上2款口罩，可向購買通路商辦理退貨。
豪品國際公司今天發布公告，回收貨號H559活性碳醫用口罩（20200615製造）、H5707兒童3D醫用口罩（20200701製造）、H5738成人3D醫用口罩（20200615製造），因產地標示不符合，全面下架和回收，民眾可到原購買商店退貨，不足盒者「以整盒計算」，文末並蓋上「豪品國際實業股份有限公司」及公司登記人「梁淑鳳」的印章，而梁為負責人呂錫賓之妻。
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