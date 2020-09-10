影／豪品「換裝」假MIT口罩遭法辦　公告退貨要回原購處

彰化縣員林市豪品國際實業股份有限公司遭經濟部發現進口陸製非醫用口罩，再以自家外盒包裝後出貨販售，從中牟取暴利， 48歲呂姓負責人遭彰化地檢署以涉刑法詐欺及妨害農工商等罪嫌，複訊後諭知以200萬元交保。

▲豪品公司涉嫌販售假MIT口罩遭法辦後，工廠大門緊閉。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.10）

豪品工廠今（10）日大門緊閉，辦公室也無人回應，不少消費者醞釀要退貨，豪品官網下午一度發出退貨公告，但沒多久又移除，下午5點20分又貼出公告，指出購買者可至原購地退貨（不足盒以片計算）。

由於豪品每日被徵用實名制口罩僅1萬片，且廠內並未有國家隊支援的機台，會被盯上主因是流入市面上販售的假MIT口罩，有一款是3D立體款式，但豪品工廠內卻只有傳統一般平面醫用口罩機器，因而被認定涉有不法，遭移送彰化檢警法辦。

▲豪品公司進口3D款立體口罩與平面口罩，再裝入印有台灣製造的盒子販售。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.10）

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，豪品公司從6月2日起從中國進口上千萬片非醫療用口罩，包括3D口罩（成人、幼童）與活性碳平面口罩，兩款口罩並無印上MIT 、Made In Taiwan等鋼印，但有其自有品牌ING的鋼印，經查這些口罩未流入實名制，但分布在中部與南部藥局銷售。

葉建成指出，豪品公司進口口罩每片成本約2至3元，業者再以一片約5元以上價格賣給通路商，初步調查，業者將中國製口罩「換裝」至印有台灣製包裝盒販售的口罩約200萬片，最少獲利400萬元，現場也查獲未裝進台灣製包裝紙盒的中國製口罩約300多萬片，不過通路商與自營網站銷售以每盒50片裝499元至799元販售，實際獲利還要再詳查。

▲員林市豪品公司被經濟部查出已進口的大陸非醫用口罩冒充台灣製醫用口罩，流入市面販售。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.10）

葉建成說，案發前未接獲民眾檢舉，但有關該公司流入市面販售標示不實的口罩，彰化地檢署以協請主管機關及彰化縣衛生局督處業者儘速完成回收，對此該公司負責人也已承諾，消費者如有購買以上2款口罩，可向購買通路商辦理退貨。

豪品國際公司今天發布公告，回收貨號H559活性碳醫用口罩（20200615製造）、H5707兒童3D醫用口罩（20200701製造）、H5738成人3D醫用口罩（20200615製造），因產地標示不符合，全面下架和回收，民眾可到原購買商店退貨，不足盒者「以整盒計算」，文末並蓋上「豪品國際實業股份有限公司」及公司登記人「梁淑鳳」的印章，而梁為負責人呂錫賓之妻。