要求醫用口罩打鋼印　陳時中：賣不掉的合格口罩全數徵用

陳時中表示，這幾天因為口罩的事情，弄得大家人心惶惶，未來進口非醫用口罩流入市面，有沒有偽標、改標，會深入的調查、從市場溯源，有品質不佳的也會注意，為了建立實名制口罩的信心，陳時中也提出了最新口罩鋼印標準。
陳時中提到，未來從9/17開始，從藥局購買的實名制口罩上面，都會有MD、MIT的鋼印，透過四大超商販售的實名制口罩，也將從第17期（9/28-10/11），提供標示MD、MIT的口罩。
另外陳時中也提到，目前四大超商實名制口罩都是合格的，如果民眾已經預購超商第16期口罩（9/14-9/27），如果堅持要有新鋼印的口罩，可以延後到第17期領取。
另外，指揮中心日前有開放廠商可以自由進行市場販售，陳時中提到，所以會有完整鋼印的口罩會流到市面，這部分大家可以放心，未來市面上販賣的醫用口罩，盒裝或最小包裝上面，指揮中心也都要求，一定要標示產地、醫用等。甚至陳時中也強調，未來所有要進口的口罩，都要有輸入許可，這樣才能掌握廠商跟進口口罩的數量，這樣就能做追蹤，尤其是非醫用口罩的流向，可以看出販售的數量、有沒有改標等。
至於部分廠商已經生產完、出貨販售中的口罩，陳時中也提到，市場合格的口罩會允許他們繼續販售，標示比照過去都不打折，可以賣到12/17，不過消費者對於沒有鋼印的口罩，可能會相對沒有信心，這部分，廠商可以報請中央，指揮中心會予以徵用，並且全數納入戰備物資。
另外，針對先前徵用的國家隊實名制口罩，陳時中透露，目前這些沒有鋼印的合格口罩，藥局端大概有1000多萬片，郵局裡面也還有4、5000萬片，將會在檢查後，也一併納入戰備庫存。
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