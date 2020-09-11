影／破獲「仿冒口罩國家隊」地下廠　不法獲利約500萬元

調查局指出，漢賓國際有限公司黃姓負責人在新北市承租廠房，並涉嫌仿冒口罩國家隊產品，再販售到中部地區各大藥局及口罩供應商，目前已生產交付75萬片，不法所得約5百萬元，調查局已查扣追回40萬片，查扣3組機台及近一噸之原料；黃姓主嫌被依詐欺、偽造私文書、違反葯事法等罪嫌偵辦，並聲押獲准。
調查局表示，近日接獲線報，漢賓國際有限公司黃姓負責人未取得政府核准之醫療器材許可證字號，依法不得生產醫療口罩對外販售，竟利用新冠肺炎疫情民眾對醫療口罩有迫切需求，在109年5月間私自購置口罩生產機組（含本體裁片機、內耳帶製造及自動連線構）及將近1噸之熔噴不織布、親膚布、潑水層、耳帶、耳帶、壓條等原料，於新北市汐止區承租廠房私設口罩生產線，大量生產一般口罩，再仿製口罩國家隊標有醫療許可證字號之醫療口罩外盒包裝，販售予中部地區各大藥局及口罩供應商，最後銷售給一般民眾。
經調查局中部地區機動工作站報請台中地檢署張富鈞察官指揮，並與台北市調查處、新北市調查處、台中市調查處、南投調查處組成專案共同查緝，於9月8日同步於北部、中部地區搜索漢賓國際有限公司、藥局及負責人住居所等處所，當場查扣口罩製造機3組、口罩成品40 萬餘片及熔噴不織布等大批原料及半成品。調查人員查出黃姓負責人目前已生產交付數量約75 萬片，不法所得估計約新臺幣五百萬元。
調查局呼籲民眾，勿購買來路不明口罩，如發現假冒合格廠商生產之非醫療口罩，均可就近通報調查局各外勤處站或撥打0800-007007 檢舉專線。