全台首例！確診孕婦檢疫期緊急產子　嬰兒也需隔離

指揮中心發言人莊人祥表示，個案497是首位確診也同時生產的個案，過去有孕婦感染新冠肺炎，但是是痊癒才生產。這個菲律賓籍孕婦，是8/29由菲律賓經香港轉機來台探親，搭機時大約是懷孕36週左右，進入檢疫所後9/10，因需緊急生產而安排送醫。
莊人祥提到，這名個案是在生產前先做了檢驗，之後才生產的，過程當中知道他是集中檢疫場所送來的，所以醫護有做好相關措施，目前已經將同行入境的家人，以及新生兒列為接觸者。
根據了解，這個案總共採檢了3次，登機前3日檢驗結果為陰性，抵台後也有採檢，依舊是陰性，所以送到集中檢疫所前，後來因為急性生產，所以在集中檢疫期間要進入醫院，所以醫院端也再採第三次，後來發現是陽性確診。
另外針對這名孕婦生下的小孩，會不會有感染，莊人祥提到，怕羊水吸入是否會造成感染，所以指揮中心會做檢驗，但是目前篩檢結果還沒出來。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據國外統計 孕婦垂直感染給小孩的機率大約是3%，機率不算是很高，但是過去國外也有案例發生過，這案例無症狀驗出病毒，小孩還在等檢驗結果，不過目前小孩生命徵象穩定，住在隔離空間，因為擔心媽媽飛沫影響小孩，所以也不會讓媽媽跟小孩接觸。
至於確診媽媽能否哺乳，羅一鈞表示，國際上對乳汁經過長達半年的研究，認為傳染新冠肺炎機率非常低，所以可以哺乳，只是要避免媽媽、小孩近距離接觸。發言人莊人祥也提到，個案先生是菲律賓人，但持有居留證，所以產婦來台探親。
至於這名個案可能的感染期，莊人祥表示，抵台後在機場採檢陰性，有可能偽陰性，還有一種可能，就是登機前三天驗出來陰性後，到進入台灣前，在這段時間受到感染，莊人祥強調，因為10天內都還在潛伏期中。
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