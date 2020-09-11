影／破獲仿冒國家隊口罩工廠　正牌優紙公司教你辨真假

調查局中機站聯合台中市調處等單位查獲國內首座地下口罩工廠，遭仿冒的口罩國家隊台灣優紙公司總經理黃柏銘今（11）日籲請消費者辨明真假外，黃柏銘也強調，此舉讓他們商譽受損，他們將針對仿冒公司提出相關求償。





▲遭仿冒的口罩國家隊台灣優紙公司籲請消費者辨明真假。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.11）

× ▲遭仿冒的口罩國家隊台灣優紙公司籲請消費者辨明真假。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.11）

台灣優紙企業有限公司為國家口罩隊的一員，近來被網路瘋傳因為口罩外銷美國被退貨上億片，被求償只好歇業的謠言，讓台灣優紙電話接不完，本月3日台灣優紙公司還舉行記者會，有人謠傳他們購買中國低價口罩偽裝為台灣製口罩出售，但事實上，是有人偽造台灣優紙廠牌來賣散裝的口罩。

台灣優紙企業有限公司原以生產面紙起家，2011年起，轉身投入口罩生產，原本只有一台機台，到現在已有26台機台，日產量達100萬片，從醫療、兒童、活性碳及立體口罩都有，規模不小，品質也受肯定，其中有23萬片被國家徵召。

▲台灣優紙企業有限公司原以生產面紙起家，2011年起，轉身投入口罩生產。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.11）

× ▲台灣優紙企業有限公司原以生產面紙起家，2011年起，轉身投入口罩生產。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.11）

台中地檢署日前接獲民眾反映，買到仿冒台灣製造的口罩，指揮法務部調查局中部地區機動工作站蒐證，查獲位於北市的一家公司黃姓負責人，今年2、3月間先買少量醫療用口罩及其包裝紙盒後，5月起委託不知情之印刷公司，製造販賣偽冒的口罩，今年7月初起向中部藥局、廠商佯稱是台灣製口罩，對外販售牟利獲利超過500萬元。

台灣優紙董事長許嘉芬指出，仿冒口罩的盒子外觀字樣大小，與真品盒子外觀不一樣，仿冒品盒子圖片上的草原圖樣，也與真品有出入，另外，真品口罩上的Made in Taiwan字樣的鋼印是印在口罩側邊，仿冒口罩的鋼印則印在口罩上。

▲真品口罩上的Made in Taiwan字樣的鋼印是印在口罩側邊，仿冒口罩的鋼印則印在口罩上。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.11）

× ▲真品口罩上的Made in Taiwan字樣的鋼印是印在口罩側邊，仿冒口罩的鋼印則印在口罩上。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.11）

中檢搜索約談藥局、黃男等人，扣得偽冒醫療用口罩40萬片、口罩製造機3台、熔噴不織布、親膚布、潑水層、耳帶、壓條等原料，依該等查扣之原料，至少可以生產250萬片至300萬片不等，另查扣已取得250萬片醫療口罩出售合約，全案偵辦中。

黃柏銘說，正牌與冒牌外盒包裝還是有差異，正牌印刷字體為手寫文字，色澤較淡，正牌草原圖案有白點，冒牌則無；至於口罩部分，鋼印位置也不同。