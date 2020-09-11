影／破獲仿冒國家隊口罩工廠　正牌優紙公司教你辨真假

調查局中機站聯合台中市調處等單位查獲國內首座地下口罩工廠，遭仿冒的口罩國家隊台灣優紙公司總經理黃柏銘今（11）日籲請消費者辨明真假外，黃柏銘也強調，此舉讓他們商譽受損，他們將針對仿冒公司提出相關求償。
台灣優紙企業有限公司原以生產面紙起家，2011年起，轉身投入口罩生產，原本只有一台機台，到現在已有26台機台，日產量達100萬片，從醫療、兒童、活性碳及立體口罩都有，規模不小，品質也受肯定，其中有23萬片被國家徵召。
台灣優紙董事長許嘉芬指出，仿冒口罩的盒子外觀字樣大小，與真品盒子外觀不一樣，仿冒品盒子圖片上的草原圖樣，也與真品有出入，另外，真品口罩上的Made in Taiwan字樣的鋼印是印在口罩側邊，仿冒口罩的鋼印則印在口罩上。
黃柏銘說，正牌與冒牌外盒包裝還是有差異，正牌印刷字體為手寫文字，色澤較淡，正牌草原圖案有白點，冒牌則無；至於口罩部分，鋼印位置也不同。
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