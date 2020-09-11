AVEC攜手飯店、旅遊業者　創新國內觀光商業模式

新冠肺炎疫情全球肆虐，近期國內確診人數仍在新增當中，國外商務人士無法來台，加上開學季及農曆七月，旅店業者頓時生意銳減，社團法人中華職訓教育創新發展學會（AVEC）今（11）日於台北喜來登飯店舉辦「振興國旅3.0：小資旅遊自由行旅遊產業交流媒合會」，媒合串連旅行社與國內自由行的客群市場，打造全新觀光產業商業模式。





AVEC理事長薛煒立表示，繼8月份桃園辦理小資國旅自由行培訓課程後，接收到許多飯店及旅行社業者電話，與其交流後，覺得台灣觀光產業急需援助，「生為台灣一份子，有機會在這塊土地出一己之力十分有意義」，於是開始整合企業、個人會員、旅行社、飯店，再透過與國際集團酒店合作的資源，結合悠遊卡公司推出的悠遊付電子支付，整合一套新的共贏商業模式。





中華民國旅行業品質保障協會副理事長呂中豪則說，適逢疫情尚未能開放國際邊境，國內旅遊成為國人出外旅遊的首選，國內旅遊自由行市場向來與旅行社業者較無直接關係，旅行社業者們也期待轉型的契機點。





台北喜來登總經理盛緒平表示，在觀光市場供過於求的狀態下，能夠實際導入客人到飯店來的通路真的不多，像AVEC不以營利為目的，協助產業擴展商機的單位實在非常難得，期望未來合作能持續擴大，讓所有的觀光飯店皆可受惠、共度難關。





台灣觀光創新協會理事長李奇嶽說明，AVEC的創新服務模式可以提供旅客旅行業者旅館業者三贏的局面，除了業者能夠增加好的觀光商品，消費者有更多的選擇可以獲得品質優良價格實惠的服務，期待能夠為台灣的觀光創新做出巨大的貢獻。



