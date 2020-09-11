法國攝影師忘不了台灣　想對其他旅客說這句話網友淚推

The China Post報導，我想對其他未曾到過台灣的旅人說，若你來到寶島，一定要吃美食、騎摩托車、學習台灣人的友善，那你一定能帶著一生最難忘的旅行回憶，而且會像我一樣從此愛上台灣！
這是來自法國西南部波爾多的全職攝影師Mathieu Giabicani想要送給其他旅人的話。此外，他也特別推薦其他旅人來台一定要嘗試珍珠奶茶，不論喜歡與否，這就是寶島代表美食！
他的中文名字叫張令承，年輕時的他從未想過會愛上旅行，也從沒想過會認識台灣女孩，為了追愛遠渡重洋來到遙遠東方美麗島國——台灣。
在我心中，台灣是個不夜城，晚上遊蕩穿梭於夜市之中，帶給你滿滿的活力彷彿這座城市永不眠。除此之外，我會建議初次來訪的旅人參觀廟宇，這裡處處都有美麗的寺廟，而且台灣文化建築與歐洲有極大的不同，來到這一定要親自看看！
接受訪問時，張令承憶起2017年初次與寶島相遇的美好回憶，「如果要用一個字形容台灣，那我會說『Taïwan』。」
「台灣絕對不是能用一個字來形容的國家，它的文化、食物、自然美景、感情等等融合在一起，形成多元豐富的獨特面貌，要認識台灣必須要親身來感受才會了解它的魅力！」 張令承興奮地說道。
還記得那時旅行讓他印象最深刻的是台灣城市與森林之間的強烈對比，而當初拜訪台東三仙台發生的插曲更是讓他永生難忘。
「那時是2019年，乘車沿著台東海岸公路往三仙台，沿路風景怡人，左側是綿延無盡的大山，右側則是海灘，東台灣非常不一樣，更加原始，且較少市鎮。」
但他也特別提醒旅人夏天來到這一定要做好防曬、補充水分，「雖然這裡（三仙台）很美，但沒有什麼樹蔭！」那時張令承因為長時間曝曬沒有補充水分，導致中暑，也成為他難以忘懷的回憶之一。
最後，他對於台灣人願意了解並接納不同的文化感到相當欽佩，「這就是為什麼來到台灣能感受到被接納歡迎的感覺。」
「每次搭捷運，台灣人有秩序又有禮貌的排隊等捷運，這真的讓我非常驚艷。」他笑談著表示，歐洲人根本完全相反。
然而，3年前來台探索主要目的並非工作做影片，所以有些畫面他沒有捕捉到。「台灣有好多好多值得拍攝的人事物。」他表示他現在正在認真籌備明年要再來台灣拍攝。