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今再吹驅乙烯　陳其邁：預計13日中午解除封鎖

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-09-12 12:35:26

▲高雄市長陳其邁今（12）日上午九點再到場了解狀況。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.09.12）
▲高雄市長陳其邁今（12）日上午九點再到場了解狀況。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.09.12）
高雄市翠亨北路無障礙之家與原住民故事館附近傳異味，經測氣體為乙烯，高雄市長府今持續監控狀況，高雄市長陳其邁今（12）日上午九點再到場了解狀況，陳其邁指出，會針對現場濃度較高的測點二，等到濃度降到標準值以下，才會取消撤離，所以現在仍採取比較嚴謹、謹慎態度，持續警戒。

陳其邁表示，昨（11）日在第一時間，下午三點多包括環保局、消防局、警察局等單位就到場，四點多副市長林欽榮前進指揮所開設，擴大警戒範圍，包括採取人員撤離另外，也立刻請華運立刻將輸送管線的內部的氣體排空，到晚上十點多就開始進行吹趨，把管線內部的殘留氣體排出來，晚間在原民館人孔蓋測到的濃度在晚間也持續往下掉，但是，因為吹驅加壓，又讓土壤中的乙烯往人孔蓋移動，所以在圓孔蓋附近的這些這個污水下水道幹管仍繼續再監測。

原本在今天中午十二點將要解除現場封鎖，現在確定延長警戒，陳其邁也強調，因爲在進行吹驅的作業的過程管線的壓力會增加，管線的壓力增加就會吹出土壤原來殘留的乙烯，那還持續會有一些外溢，還是需要一定的時間。

現在針對濃度比較高的測點二部分，加強來採取必要的措施，另外也在翠村街的公廁採取土壤的探勘，以了解從管線端到測點二的中間的地下，土壤乙烯的分佈的一些狀況，來採取必要的一些措施，大概在十一點左右就會正式開始恢復加速吹趨，一來可以加速清空，二來鈍氣是比較不會燃燒的，能夠讓土壤的狀況比較穩定。

▲現場仍持續封鎖警戒中。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.09.12）
▲現場仍持續封鎖警戒中。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.09.12）
陳其邁說，現在比較可以確定可能是管線外露的問題，要把這個外露的點先確定，這樣才能夠進一步的動作，目前跟南區毒災應變諮詢中心主任陳政任、中油的團隊討論後認為加速吹趨，目標是明（13）日中午十二點大概就會解除封鎖。

關鍵字

陳其邁 乙烯 無障礙之家 翠亨北路 氣體監測

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