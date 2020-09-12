稱「我們有等疫苗的本錢」挨轟消極　陳時中回應了

陳時中提到，現在我們積極作為還在持續，各廠牌疫苗預購，近期也會跟疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，希望能夠確保公平、公正，讓台灣能分配到一定疫苗的採購，陳時中也強調，目前國內相關疫苗的進行，也都相對的順利，目前抱以期待。
至於與COVAX簽約後，是否就能保障台灣的疫苗採購權？陳時中也表態，目前跟律師、對方都在談判中，會選擇一個對台灣最有利的方式來進行，他也解釋，疫苗發展都要很長的時間，現在趕在一年內做出來，是因為科學、科技進步，另外就是因為疫情嚴峻，大家都會用緊急授權使用，透過前面實驗的基礎，跟科學的證據來判定，疫苗是不是能緊急來用，有些國家疫情越緊急，緊急授權就放得越鬆一點，相對疫情狀況越安全的國家，疫苗使用也要越安全。
另外陳時中也被問到，未來平面醫用口罩，強制打上MIT（台灣製造）、MD（醫用）鋼印，是否還是可能有仿冒問題，對此他表示，任何一個防堵方式，道高一尺，有時候是一個既定的型態，但也有可能是魔高一丈，除了標示之外，溯源跟追蹤會同時並進，也希望有拿到仿冒，跟不放心的民眾，都可以來吹哨，加上全民合作，相信可以把偽造、偽標降到最低。
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