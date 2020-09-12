前鎮餘氣乙烯全部排出　今下午五點提早解封

陳其邁表示，上午11點的時候進行管線吹驅，將乙烯的餘氣排出，到下午一點左右就進行灌水開蓋的動作，昨（11）日晚上測量到最高值為89000PPM，下午兩點多的時候，最新的檢測值是0.6和94PPM，所以整個在汙水幹管裡頭的餘氣乙烯，已經全部排出，現在管線裡面都是氮氣，安全上是沒有問題。
原來在翠亨北路跟北方的原民會之間的兩個孔蓋暫時不封蓋，接下來會請中油與市府的管線團隊，從原來的乙烯管線到漏氣點的孔蓋間全面進行檢測，趕快把漏點抓出來，同時我也要求林欽榮副市長針對這次乙烯外洩的事件用最快的時間調查清楚，相關的疏失或者是責任，市政府也會來追究。
對於華運究責部分，陳其邁強調，禮拜一會要求華運提出正式的報告，雖然市府在第一時間已經掌握了相關資料，但仍希望華運能夠提出完整說明；我們當然也會再請我們中油管線的團隊，以及南區毒災應變諮詢中心主任陳政任，還有我們的OPS（管線安全辦公室）共同來審查華運的報告，假如有任何的疏失，一定會嚴格來追究責任。
陳其邁說，雖然管制區在下午五點正式開放，但無障礙之家的小朋友很多都以為是去旅行，可能的話明天上午再搬回來，不要在晚上搬來搬去，造成他們麻煩，在這次處理的過程中，特別感謝區長、里長、里民能夠配合跟體諒。
而針對資訊揭漏疑似延誤通報，及不夠透明等問題，陳其邁也再度致歉，並表示已交代消防局要檢討，在未來不管是工安事件或救難，都要立即公開資訊，以「主動公開」原則，媒體第一時間掌握狀況就能夠告知民眾，這個是在幫政府做事。