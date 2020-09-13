上海回台女居家檢疫第13天猝死　個案長期有糖尿病史

家人表示，該名婦女長期有糖尿病史，有使用胰島素控制血糖，平時與母親及家人居住於北部，因工作關係前往南京，此次回國因北部住家環境空間不足，無法執行居家檢疫，所以才到美濃區暫時居住，於弟弟住家進行14天居家檢疫。
該名婦女在美濃區進行居家檢疫期間，里幹事電話訪問並無異常，也沒有主訴出現相關疑似新型冠狀肺炎症狀，婦女與弟弟同住於透天民宅，婦女住1樓，弟弟住2樓，符合1人1室1衛浴的標準，弟弟最後一次與婦女隔門談話為11日晚間11點左右，並無發現異常狀況。
12日中午1時許，弟弟敲門詢問婦女是否用餐時無反應，入內發現婦女已死亡，遂向110報案，由警消人員著防護衣赴現場確認個案已死亡，初步評估無他殺嫌疑，預計今(13)日檢察官到場相驗及處置。
高雄市政府衛生局強調，居家檢疫為COVID-19防疫最重要的一道防線，居家檢疫者務必落實14天檢疫，嚴禁外出，檢疫期間如出現疑似症狀或有醫療需求，都可透過里幹事或撥打723-0250防疫專線，針對出現疑似症狀者，衛生局將立即安排後送就醫、採檢，針對需要其他醫療協助者，衛生局亦將視檢疫者醫療需求，儘速安排適當的醫療處置。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。