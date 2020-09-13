2家庭為何選武界壩下游河床露營？專家分析這原因

南投大觀水力電廠武界壩今（13）日上午放水，導致下游於栗栖溪河床野外露營的4位民眾遭沖走。對此，中華民國露營協會理事長莊建和提醒，民眾要露營也要選定合法的露營場，到野外「野營」會遭遇到一定風險。至於當事人為何會選擇在河床露營，他分析，可能遊客會希望在熱門景點玩久一點，玩完後又能立刻在旁邊休息。





台中市太平區的2個家庭共6人日前相約出遊，並於昨晚至南投縣仁愛鄉栗栖溪「一線天」一帶的河床露營，不料

2個家庭中共有4人遭沖走。