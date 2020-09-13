2家庭為何選武界壩下游河床露營？專家分析這原因

南投大觀水力電廠武界壩今（13）日上午放水，導致下游於栗栖溪河床野外露營的4位民眾遭沖走。對此，中華民國露營協會理事長莊建和提醒，民眾要露營也要選定合法的露營場，到野外「野營」會遭遇到一定風險。至於當事人為何會選擇在河床露營，他分析，可能遊客會希望在熱門景點玩久一點，玩完後又能立刻在旁邊休息。
台中市太平區的2個家庭共6人日前相約出遊，並於昨晚至南投縣仁愛鄉栗栖溪「一線天」一帶的河床露營，不料大觀水力電廠武界壩今晨突放水，導致2個家庭中共有4人遭沖走。對此，莊建和表示，協會在5月時，就曾在原住民朋友的帶領下，到事發地附近觀賞「一線天」等景點，但「那個地方本來就不是露營的地方」，雖然此處河床的水沒超過膝蓋，看似適合玩水，不過河岸旁的地形陡峭，如果溪水一暴漲，就會無路可躲。
莊建和指出，以協會立場來說，一直以來都不建議民眾野營，如果要露營，仍是要選擇合格的露營場；如果民眾要去野溪遊玩的話，紮營地點盡量不要選擇在水邊，同時要考慮蛇蟲咬傷等問題，要紮營在距離草地3至5公尺遠處，並注意營地周邊有無虎頭蜂出沒。
對於武界壩事件當事人為何會選在當地紮營？莊建和認為，那邊一直都是旅遊熱門景點，尤其現在國旅爆發，「如果好天氣的話，那邊人滿為患」，因此「那個人（當事人）可能想說，在那邊露營，可能可以玩得比較久，玩一玩又能在旁邊休息」。
莊建和強調，到野溪遊玩，一定要看清楚告示牌內容，如果當地就有警告水流湍急、漩渦、暗流以及溪水暴漲等情形，「一定不要下水玩，也一定不要紮營」。