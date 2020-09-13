河床露營4人遭溪水沖走！眾揪「致命關鍵」嘆：別再不理

南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪上游河床，今（13）日凌晨發生露營民眾遭溪水沖走的意外，釀成3死1失蹤的悲劇，目前已找到7歲賴姓男童、48歲陳女、12歲盧姓女童遺體，引發社會議論。對此，就有網友討論「其實在地真的有設告示牌，願往生者一路好走」貼文引發熱議。
一名網友在PTT貼文指出，之前就看過電視台專訪武界守壩人的專訪，裡面專業的人員表示「我們武界隨時會排放水，為了下游居民的安全，都有設立警告的立牌，不要隨便進入這個河床，什麼時候會放水，我們也不知道，所以都會用告示牌警告外地人不要跑去那邊」。
「沒有要檢討被害人的意思，但希望大家能理性討論這件事情是，當地明定該區域並不能進入，為何還是進入，然後釀成這樣的悲劇，這道理就跟禁止穿越鐵軌然後有人穿越發生悲劇，再去檢討台鐵為什麼沒有鳴笛意思一樣，希望往生者一路好走」。
貼文一出，網友紛紛回應「希望往生者一路好走，但也希望大家真的不要把告示牌都做沒看到」、「立告示牌自有他的用意」、「願往生者一路好走」、「一開始遵守禁止進入，比什麼都重要」、「登山告示牌、露營、戲水的都是，每個都很重要，大家真的別再不理這些告示牌，希望大家警惕在心」。
而對於此次意外，台電稍早也回應，該地的河床旁有設置相關警示牌，告知民眾「不得進入及從事休閒露營活動」相關警語；此外台電也無指揮放水的相關作業，閘門異常開啟，目前初步研判是閘門故障，造成這次意外，相關責任還有待釐清，此次事件已釀成3死，目前還有僅剩1人失蹤，身分為54歲的盧姓男子，仍在搜救中。（編輯：張嘉哲）