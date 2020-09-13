河床露營4人遭溪水沖走！眾揪「致命關鍵」嘆：別再不理

南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪上游河床，今（13）日凌晨發生露營民眾遭溪水沖走的意外，釀成3死1失蹤的悲劇，目前已找到7歲賴姓男童、48歲陳女、12歲盧姓女童遺體，引發社會議論。對此，就有網友討論「其實在地真的有設告示牌，願往生者一路好走」貼文引發熱議。





▲網友表示，露營發生事故地點其實有設立警告立牌，屬於高危險區域。（圖／翻攝PTT）