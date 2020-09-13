台南伯1杯賣20遭棄單！屁孩狂嗆「就是我」　警方回應了

日前台南一位賣豆花的阿伯，遭客人惡意棄單，消息曝光後掀起眾多網友前往現場支持，連台南市長黃偉哲也到現場買豆花，幫阿伯打氣。不過就有網友在相關新聞下方嗆聲「就是我做的（棄單）」，對此警方追查後，發現該網友是上個月才出現的假帳號。
上週一名女顧客就在臉書社團《台南爆料公社》發文表示，在市場時看見推車賣豆花的阿伯，因此特別上前捧場，「阿伯問剩下兩杯能否也一起賣給我們，我們包下全部豆花，讓阿伯回家」，沒想到豆花伯在盛裝豆花時，突然從一旁拿出了一杯已經裝了一半的豆花，她以為是昨天賣不完剩下的，連忙詢問。
阿伯也坦承，這杯一半的豆花其實是剛剛一位客人點的，但對方一聽到價格後就嫌太貴不打算買，才把裝了一半的豆花收在一旁，不過阿伯一杯才賣20元，會出現棄單行為也引發詫異。
佛心價還被嫌貴的過程引發熱烈討論，眾多媒體也爭相報導，不過就有網友在相關新聞下方留言，「就是我跟我朋友做的」，並指出自己當天訂了許多杯豆花，故意問一碗多少錢，接著再說「太貴不要」，立刻跑走，留下一臉錯愕的阿伯，「我笑死」。
不過經警方追查，發現該帳號上個月下旬突然出現，更是曾揚言「處理館長老婆」同個帳號，頭貼則是盜用一位學生的照片，相關案情仍在進一步調查中。（編輯：潘毅）