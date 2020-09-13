台南伯1杯賣20遭棄單！屁孩狂嗆「就是我」　警方回應了

日前台南一位賣豆花的阿伯，遭客人惡意棄單，消息曝光後掀起眾多網友前往現場支持，連台南市長黃偉哲也到現場買豆花，幫阿伯打氣。不過就有網友在相關新聞下方嗆聲「就是我做的（棄單）」，對此警方追查後，發現該網友是上個月才出現的假帳號。





▲ 有網友截下該假帳號留言。（圖／翻攝爆廢公社）