NOW早報／武界壩異常放水奪人命！台電公布事故時間表

武界壩異常放水事故時間表出爐！台電公布初步調查結果





南投大觀水力電廠武界壩閘門異常開啟，導致下游於栗栖溪河床野外露營的民眾遭沖走，釀3死1失蹤悲劇。台電公司隨即由總經理成立應變小組調查事故原因，目前已排除閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱及機械驅動系統等問題，尚在釐清是否為可程式控制器及通訊系統的問題，至於是否有其他異常或人為因素，正持續釐清當中。





台電進一步說明，位於南投仁愛鄉的大觀水力電廠武界壩共有11個閘門，本次是6號閘門於今晨4時12分第1次異常開啟，4時21分低水位警報，值班人員於4時28分緊急強制關閉6號閘門，當時閘門已達全開度為6公尺，4時43分閘門完全關閉，放流水量約為208 立方公尺/秒；5時8分6號閘門再次異常開啟，值班人員立即於1分鐘內於5時9分緊急關閉並切斷電源，當時閘門開度為36公分，放水量較低。



台電指出，類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩依規定每半年均進行例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統均無異常，預計下次例行檢查為10月中旬，未料於下次定檢前發生意外，台電深感痛心及遺憾，並已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認，台電也再次提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。





今日天氣／台北、東部局部雷陣雨！北海岸、宜蘭短時強雨

明（14）天清晨持續偏東北風，大台北及東半部有局部短暫雷陣雨，其中基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部大雨或短時豪雨發生的機率；明日上午起基隆北海岸及台灣東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區留意局部大雨；氣溫方面，各地高溫約32至35度。





不滿央視「向大陸求和說」！連勝文怒嗆：沒頭腦的主持人





前立法院長王金平將代表國民黨率團前往廈門參加第12屆「海峽論壇」，但日前《央視》主持人李紅卻以「向大陸求和」形容，引發爭議。雖然李紅事後已改口表示，「在島內政壇有一定份量的王金平，此時帶團參加海峽論壇，對兩岸交流有積極、正面的影響」。不過，國民黨智庫副董事長連勝文12日晚間也在臉書怒嗆李紅是「沒有頭腦的主持人」。



▲《央視》主持人李紅的個人節目「李紅影像手記」中，字幕以「這人」稱呼王金平前院長。（圖／翻攝自影片） 女星扮神力女超人「比蓋兒加朵兇猛」 網暈：一定要分享





38歲港星孫慧雪（雪雪）有「港版波多野結衣」封號，嫁作人妻又有一名3歲兒子的她，依舊維持童顏及33C火辣身材，11日雪雪在社交平台釋出cosplay「神力女超人」的照片，上圍比電影版女主角蓋兒加朵（Gal Gadot）還要雄偉，引起粉絲驚呼。



▲雪雪COS神力女超人。（圖／翻攝自孫慧雪臉書）

他拆行動電源見「詭異心經」毛爆！行家曝真實功用：很神





現代人出門總是離不開手機，甚至還有人會自備行動電源，以此保持手機電量充足。不過，就有網友在臉書社團《爆廢公社》上發文，表示行動電源最近電池出了問題，因此準備拆解行動電源改造一下，但沒想到一拆開後，竟然發現裡面藏有「般若波羅蜜多心經」，這讓原PO不禁直呼「讓我驚訝的不是心經，而是廠商有這個想法，增加成本在消費者根本看不到的地方，默默的守護著消費著」，但他意外發現心經後，也焦急提問「還是說我默默的解除了什麼封印？」





問題一出，引來不少網友討論，許多人紛紛猜測，「只有我覺得這樣很噁嗎」、「會不會其實用爛東西充數，寫這個好安心一下」、「你把封印解開了」、「老闆肯定學佛的」、「其實是鎮住某些東西」、「感覺有隱情」；不過，也有行家給予不同答案，「那是怕它爆掉的乖乖符」、「這跟綠色乖乖是一樣的道理」、「跟乖乖有同樣的功效」、「感覺跟放綠色乖乖一樣啊！很神奇」。



對此，原PO也覺得頗有道理，於是更新內文表示「似乎解釋成廠商貼來，希望自己的行動電源乖乖的，不要爆炸出問題比較合理！不過不管是哪個方面，我覺得這都是件好事啦！畢竟這個成本跟這件事真的很難得。」



▲行動電源裡藏有心經。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

豐收月！「4生肖」9月財運大翻漲 第二名還可旺到身邊人





你是不是也常懷疑自己的財神根本迷路了，不然怎麼總是苦苦等不到財運？別擔心，近日艾菲爾老師就公布了9月財運大翻紅的「4生肖」，有些生肖甚至還會把好財氣帶給家人、朋友，趕緊來看看你上榜了沒吧！





第四名、生肖虎





9月是生肖虎收穫的好月份，過去你奮力達成的業績，終於在這個月得到豐收，不僅享有大筆的豐厚獎金，升官也是大有機會！另外，如果是過去有欠下外債或是借錢給別人的生肖虎，要恭喜你，這個月你的債務都能還清，甚至還你錢的人，會因為報答你，而告訴你一個極好的賺錢機會，或介紹你條件優秀的對象，讓你9月除了收穫錢財外，更能喜獲好桃花，可以說是喜上加喜了。



第三名、生肖鼠



生肖鼠在9月，儘管沒有一夜暴富的大好財運，但也有各種小錢財降臨。做生意、創業者幾乎每天都有小單進帳，上班族也能喜獲紅利獎金，甚至和長輩聚餐也能突然獲得零用錢，甚至以前從沒中過獎的生肖鼠，本月也是中獎運連連。雖然看起來都是小財，但積少成多，仍是為你帶來好財運！請你別錯過任何賺錢良機，9月是你財運可以驚喜不斷的好月份。



▲「4生肖」9月財運大翻漲，第二名還可旺到身邊人。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《pixabay》）

第二名、生肖蛇



生肖蛇在9月的財運可以說是如有神助，能享有旺盛到令人眼紅的正財運。特別是剛換工作或換單位的生肖蛇，新環境新氣象，讓你的財運、事業運都能蓬勃發展。另外，特別的是，9月你發達的財運不只旺到自己，甚至還能旺到你身邊的人，如家人、閨蜜、另一半等，他們可以沾到你的好財運，財氣正向循環下，大家的財運跟著越來越好，9月你就是大家眼中的行動聚寶盆。



第一名、生肖猴



9月財運大翻紅非生肖猴莫屬了，而且正財偏財雙豐收。本月你在事業上將有難能可貴的好機會降臨，有可能出差外派、支援別處、競賽項目、活動等，而你於此機會佔有絕對的優勢，只要你去爭取，那麼成功幾乎就是你的囊中物了，而過去有進行投資理財的人，本月能順利獲利，讓你額外賺進不少錢財。9月就是生肖猴脫貧致富的最好時機。（編輯：許苡晴）



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