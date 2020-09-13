員工突然提離職！餐廳老闆氣炸「1狂招」羞辱　結局曝光

勞雇關係該如何找到平衡點，一直是許多國家急需處理的問題。在南韓就有一位餐廳老闆，因為不滿員工突然提出辭呈，決定在補發給該員工薪水時，使用「1狂招」羞辱對方，引發民眾譁然，事件後續也曝光。





▲ 一名南韓老闆給離職員工大量硬幣當作工資，報復對方突然離職。硬幣示意圖與本文無關。（圖／翻攝《爆廢公社》）