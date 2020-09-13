員工突然提離職！餐廳老闆氣炸「1狂招」羞辱　結局曝光

勞雇關係該如何找到平衡點，一直是許多國家急需處理的問題。在南韓就有一位餐廳老闆，因為不滿員工突然提出辭呈，決定在補發給該員工薪水時，使用「1狂招」羞辱對方，引發民眾譁然，事件後續也曝光。
據南韓媒體《中央日報》報導，這位員工在今年7月2日至8月20日就職浦項市的這間餐廳，並在8月初傳訊告知老闆「身體健康狀況欠佳」要離職，但由於事出突然，該餐廳老闆在短時間內沒找不到新員工，面臨人力短缺。
而該員工在離職後，想起自己8月份130萬韓元（約新台幣3萬2千元）薪資還未領，便傳訊息請老闆記得支付，沒想到老闆要求他親自到餐廳領取，雙方相約9月6日見面。當天員工一到現場，老闆就拿出數袋裝滿100、500韓圓硬幣的袋子，當作薪水支付。
員工雖然委屈，但也只能扛著數袋硬幣回家。沒想到家人一看到這情況，認為這根本羞辱人，直接到餐廳向老闆討個公道，最後更決定退回這些硬幣，再到勞動部浦項支廳檢舉雇主違法。
事情鬧大後掀起各界關注，老闆也在受訪時表示，自己是一時氣憤才會做出此行為，不過他也指控員工並未對自己「突然離職」而道歉，「如果突然不想做了，應該要親自來店內一趟、或是打電話說明」，目前事件仍有待南韓浦項支廳釐清。（編輯：潘毅）