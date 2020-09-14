午後防雷雨狂炸！氣象專家曝下波鋒面「明顯降溫」時機點

今（14）日清晨持續偏東北風，大台北及東半部有局部短暫雷陣雨，其中基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部大雨或短時豪雨發生的機率；對此，氣象專家吳德榮在氣象專欄《三立準氣象· 老大洩天機》分析下波鋒面及「明顯降溫」時間點。
根據氣象局指出，今日上午起基隆北海岸及台灣東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區留意局部大雨；氣溫方面，各地高溫約32至35度。
吳德榮在氣象專欄《三立準氣象· 老大洩天機》表示，今晨北海岸有局部陣雨，宜花交界處亦有一些。最新（13日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今仍盛行東北風，迎風面北台灣雲量略多；北海岸及宜蘭地區易有局部短暫陣雨；大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，並影響部分平地，應注意較大雨勢。
最新模式模擬顯示，明（15）日至周五（18日），另一鋒面由華中移出，並逐漸南移至北部海面，台灣附近風向轉為偏南風。明日至周四，各地天氣晴朗、中午微熱，高溫又升至36度以上，為「秋老虎」的天氣型態；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。周五水氣增多，大氣不穩定，午後局部陣雨或雷雨的範圍擴大，有較大雨勢。周六（19日）、下周（20）日鋒面南下，此波結構較前一波強，鋒前鋒後的溫差也較大，北台降溫明顯、天氣轉涼，其他地區也略下降；至於降雨的程度則與熱帶擾動的外圍水氣略有關係，有「不確定性」尚待進一步觀察。
最新歐洲模式及美國（GFS）模式，持續模擬出周三至周五（16至18日）南海有熱帶擾動發展，儘管模擬位置及強度略有差異，模擬的行徑皆向西北西，通過海南島或其南方海面，登陸越南，對台無直接影響。模式模擬在南海擾動之後，菲律賓東方海面，另有熱帶擾動醞釀的跡象，屬末期的模擬，需持續觀察。（編輯：賴詠璿）