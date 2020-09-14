午後防雷雨狂炸！氣象專家曝下波鋒面「明顯降溫」時機點

今（14）日清晨持續偏東北風，大台北及東半部有局部短暫雷陣雨，其中基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部大雨或短時豪雨發生的機率；對此，氣象專家吳德榮在氣象專欄《三立準氣象· 老大洩天機》分析下波鋒面及「明顯降溫」時間點。





▲氣象專家吳德榮在氣象專欄《三立準氣象· 老大洩天機》分析下波鋒面及「明顯降溫」時間點。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》）