武界壩放水釀4死！他預言「綠網軍將幫切割」：大事化小

南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪上游河床，昨（13）日凌晨發生露營民眾遭溪水沖走的意外。對此，國民黨台北市議員羅智強在臉書怒批，「只要有網軍帶風向，冤死再多人也無所謂」，他認為，台電水庫閘門「二度異常自動開啟」，導致下游民眾4人罹難，這是台灣從來沒有過的工程疏失，可以看出，民進黨執政下，工程單位的螺絲已經鬆了。
羅智強發文指出，台鐵因為普悠瑪出軌事件，引起網路負評，結果台鐵的檢討作為，不是如何改進維修能量，而是「網路負評多，那請網軍不就好了」，沒有錢給員工加班費，卻生出1549萬元的預算，給「政策網路行銷」。他表示，「民進黨政府的思維很簡單，台鐵的列車動力不足、零件噴飛、電車線掉落都沒關係，只要網軍用無數的假帳號去帶風向，就可以大事化小、小事化無。」
「台鐵如此，台電能倖免嗎? 當然不可能！」羅智強直說「台電一樣用1年1785萬元的預算，去做『綠網之形象深化與行銷整合』，真的好棒棒，工程單位預算不足沒關係，讓網軍餓到是不行的，大家等著看，接下來網軍帳號一定又出來幫民進黨切割，說台電是國民黨餘孽，說單純的工程疏失與民進黨無關，說是民眾自己違反規定，台電也是受害者……這就是民進黨！」
不過，其實台電公司在事發後，隨即由總經理成立應變小組調查事故原因，目前已排除閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱及機械驅動系統等問題，尚在釐清是否為可程式控制器及通訊系統的問題，至於是否有其他異常或人為因素，正持續調查當中。
台電也坦言，類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩依規定每半年均進行例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統均無異常，預計下次例行檢查為10月中旬，未料於下次定檢前發生意外，台電深感痛心及遺憾，並已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認，台電也再次提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。（編輯：許苡晴）