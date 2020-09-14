武界壩放水釀4死！他預言「綠網軍將幫切割」：大事化小

南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪上游河床，昨（13）日凌晨發生露營民眾遭溪水沖走的意外。對此，國民黨台北市議員羅智強在臉書怒批，「只要有網軍帶風向，冤死再多人也無所謂」，他認為，台電水庫閘門「二度異常自動開啟」，導致下游民眾4人罹難，這是台灣從來沒有過的工程疏失，可以看出，民進黨執政下，工程單位的螺絲已經鬆了。





羅智強發文指出，台鐵因為普悠瑪出軌事件，引起網路負評，結果台鐵的檢討作為，不是如何改進維修能量，而是「網路負評多，那請網軍不就好了」，沒有錢給員工加班費，卻生出1549萬元的預算，給「政策網路行銷」。他表示，「民進黨政府的思維很簡單，台鐵的列車動力不足、零件噴飛、電車線掉落都沒關係，只要網軍用無數的假帳號去帶風向，就可以大事化小、小事化無。」





「台鐵如此，台電能倖免嗎? 當然不可能！」羅智強直說「台電一樣用1年1785萬元的預算，去做『綠網之形象深化與行銷整合』，真的好棒棒，工程單位預算不足沒關係，讓網軍餓到是不行的，大家等著看，接下來網軍帳號一定又出來幫民進黨切割，說台電是國民黨餘孽，說單純的工程疏失與民進黨無關，說是民眾自己違反規定，台電也是受害者……這就是民進黨！」



▲台電武界壩疑似電動閘門故障，竟無預警異常放水，造成台中市太平區露營民眾遭溪水沖走，釀3死1失蹤的人間悲劇。（圖／柳榮俊翻攝2020.9.13）