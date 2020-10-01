鶯歌陶瓷「練功」　連戰藝術家女婿深藏不露

偶然之間到鶯歌走走逛逛，看到一個外國人在台華窯作畫，仔細一看竟然是連戰小女兒連詠心的先生，來自英國的視覺人類學家暨攝影師雷明思，在台華窯董事長呂兆炘的介紹下，雷明思非常有禮貌，也很客氣，露出誠摯親切的笑容，絲毫沒有豪門家族的驕縱氣息。

▲可能是因為語言的關係，雷明思平常比較少跟人說話，總是低著頭專心作畫。(圖/記者康子仁攝)