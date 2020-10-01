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鶯歌陶瓷「練功」　連戰藝術家女婿深藏不露

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-10-01 09:00:00｜update2020-10-01 09:24:22

連戰女婿雷明思
▲連戰女婿雷明思非常有禮貌，也很客氣，露出誠摯親切的笑容，絲毫沒有豪門家族的驕縱氣息。(圖/記者康子仁攝)

偶然之間到鶯歌走走逛逛，看到一個外國人在台華窯作畫，仔細一看竟然是連戰小女兒連詠心的先生，來自英國的視覺人類學家暨攝影師雷明思，在台華窯董事長呂兆炘的介紹下，雷明思非常有禮貌，也很客氣，露出誠摯親切的笑容，絲毫沒有豪門家族的驕縱氣息。



連戰的小女兒連詠心2018年在英國和雷明思結婚，去年12月7日才生下胖嘟嘟的兒子，也是連戰內外孫在內的第9個孫子，雷明思前年底在台北寶藏巖國際藝術村駐村創作，去年9月以「視覺人類學家暨攝影師」的頭銜，在台北永康街「一票人票畫空間」舉辦名為「夢遊」的創作個展，這場創作展覽結合東西文化，以陶瓷為主要表現題材，連戰夫婦也親自到場給女婿加油打氣。


呂兆炘表示，雷明思對陶瓷彩繪相當感興趣，所以當初透過朋友介紹，到台華窯學習陶瓷彩繪，呂兆炘透露，可能是受到父親的影響，雷明思的作品圖騰或意象有許多跟革命有關。

▲可能是因為語言的關係，雷明思平常比較少跟人說話，總是低著頭專心作畫。(圖/記者康子仁攝)
▲可能是因為語言的關係，雷明思平常比較少跟人說話，總是低著頭專心作畫。(圖/記者康子仁攝)
呂兆炘說，雷明思已經來了一年左右，一個裡拜來4、5天，每次來就待一整天，從早上8點多開始作畫，一直到傍晚5點半公司下班才離開，可以說是相當認真，但可能是因為語言的關係，平常比較少跟人說話，總是低著頭專心作畫，一年以來大約已經完成20件作品。


雷明思對人相當友善，當呂兆炘介紹記者時，他露出如同小孩子般的單純笑容，讓人印象深刻，對於作畫時被陌生人打斷，也絲毫不以為忤。



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