年底將調漲健保費？陳時中坦言「有這個可能」

尤其攸關社會大眾健康的健保費，未來是否會調漲？衛福部長陳時中今（14）日出席活動時表示，未來健保費調漲確實有這個可能，但目前談這個還「言之過早」。
健保署今舉辦健保25周年活動，陳時中於活動前接受媒體聯訪。有媒體問到目前國際疫苗的進度時，陳時中提到，他有跟各國大藥廠都談過，沒人敢說什麼時候疫苗會出爐，因為疫苗在測試時若是遭遇問題，或是有遇到什麼地方需要改善的，就會把時程一直往下延，所以現在各國沒人有把握疫苗何時會成功。
至於是否應該把國家資源集中在某家藥廠？陳時中強調，這是有點爭議，現在各國共有9種疫苗在第三期臨床測驗時期，但不曉得哪一種疫苗最有效，如果只把疫苗投入在某一種，會有風險，應該把風險分散。
另外，目前健保安全準備金可能會低於1.5個月，是否在年底可能調漲健保費？陳時中坦言，「有這樣的可能性」，不過目前明年的健保支出都還沒談好，所以現在談收入面就會有點言之過早。
此外，有媒體問道，開放美豬進口是否是為了國際地位而犧牲食安？陳時中強調，這有點「倒果為因」，國家經濟的發展當然很重要，但每個政府部門都有其職責所在，衛福部的職責就是食安，「所以縱使有經貿的需求，我們也不會犧牲食安」。
陳時中也表示，這次開放美豬是因為有經貿需求，也徹底了解食品安全無虞後，再加上衛福部也把標示做好，讓民眾有充分的選擇權，這樣子在能夠兼顧食安又兼顧國家發展時，「這是一件好事情」。