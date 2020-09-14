想加薪注意！1成企業因疫情調整考績制度

根據國發會最新公布的景氣數字，7月份景氣對策信號續呈「黃藍燈」，綜合判斷分數為21分，較6月份增加2分，新冠肺炎疫情對景氣的影響逐漸減低，上班族的工作日常也逐漸回復，但疫情變化是否會改變企業對員工的評比標準呢？人力銀行今（14）日公布「企業評比員工貢獻度調查」發現，在疫情之下有1成的企業因為疫情而調整勞工考績制度。





根據人力銀行調查顯示，超過8成1的企業有績效考核制度，其中66.1%的企業有「固定考核」的制度，還有15.2%有考核但沒有固定頻率，顯示多數企業已經藉由量化的考核標準，來檢視員工的表現。





在考核指標部分，企業最重視的績效標準包括工作態度70.9%、個人工作績效65.8%、工作配合度64.1%以及出缺勤48.7%。至於掌握生殺大權，負責評比考績的人，比例最高的是部門主管佔了77.7%，其次才是老闆、老闆娘直接評比佔34.1%。





1111人力銀行發言人黃若薇表示，百人以上企業因為組織規模較大，需要透過主管分層管理，來評定績效，也因此多數企業由單位主管進行考評，一來對直屬部屬表現較為熟悉，二來藉由分層負責，更能有效掌握員工的工作表現。此次調查也發現，針對表現優秀的員工，企業獎勵的方式相當務實，主要有加薪45.2%、激勵獎金44.4%、年終獎金38.4%以及職務升遷21.3%等激勵方式。





值得一提的是，有1成的企業因為新冠肺炎疫情調整績效管理制度，主要反映在設定短、中、長程工作目標、每日呈報工作重點、規定必須達成的業績標準幾個面向。





黃若薇表示，新冠肺炎疫情改變部分企業的辦公方式，包括居家辦公、辦公室分流等措施，為了有效掌握工作進度，企業會提出新的考評措施來因應現況，所幸相對於國際情勢，台灣的疫情相對穩定，對企業的衝擊也逐漸趨緩，因此調整考核方式的企業比例也較低。



