南投武界露營釀4死！目擊者還原「當天狀況」　網全傻掉

南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪上游河床，昨（13）日凌晨發生露營民眾遭溪水沖走的意外，釀成4死的悲劇，今（14）日上午8時30分左右，找到最後一名失蹤的盧男遺體。對此，就有網友表示「其實自己當天也在場，且在場的不只有他們」貼文引發熱議。





▲網友表示當天並不是只有兩家人在此，也有不少遊客前往武界一線天觀光。（圖／翻攝PTT）