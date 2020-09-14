南投武界露營釀4死！目擊者還原「當天狀況」　網全傻掉

南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪上游河床，昨（13）日凌晨發生露營民眾遭溪水沖走的意外，釀成4死的悲劇，今（14）日上午8時30分左右，找到最後一名失蹤的盧男遺體。對此，就有網友表示「其實自己當天也在場，且在場的不只有他們」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「昨天剛從武界回來，剛好有遇到那兩家人，對他們印象蠻深的，因為會把車開到河床上，幾乎都是改裝過的車，但那兩家人其中一台是底盤比較低的休旅車，經過他們停留的地方，發現他們的設備很齊全，看起來很專業」。
「而那個地方大概距離一線天步行30分鐘左右的距離，所以即時有廣播，聽不聽的到都是疑問，昨天很多人去那邊玩，大概有20至30台車，還沒算上步行進入的，但除了那兩家人外，在那邊紮營的人是應該沒有，走到一線天的時候，有看到告示牌寫，上游水壩會放水，請大家不要跑進溪裡，但還是很多人在裡面，停留一下後就離開了，回程看到那兩家人已經搭好棚子，也看到小男孩在一旁戲水，沒想到就是最後身影了」。
貼文一出，網友紛紛回應「怎麼還有其他人....我真心嚇到」、「竟然還有一堆人硬闖裡面....」、「大家真的不要有這種『我看別人去以為可以』的心態，竟然這麼多人在裡面」、「大家沒想過，要是你走到一半遇到大水來，逃得掉嗎？」、「願往生者一路好走，也盼大家警惕在心」、「拜託大家出遊一定要做好功課，別再冒險」。（編輯：張嘉哲）