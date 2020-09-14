武界壩惡水釀災！律師揭「雙方過失」：放告示牌就免責嗎

南投仁愛鄉台電武界壩昨（13）日閘門異常開啟，放水後導致在下游河床結伴紮營的2家庭3大2小共5人遭溪水沖走，意外發生至今共造成4人罹難，而生還的盧太太則指控台電「洩洪沒廣播」，並表示不排除申請國賠。對此律師林智群在事發當日曾指出國賠求償可能成立，但金額會打折，今（14）天則重申一邊是「政府過失」，一邊是「民眾過失」，兩個在法庭上都要拿出來檢討，不是一直放大「民眾過失」，就可以得出「政府沒問題」的結論。





林智群律師在臉書表示指出，自從他推斷國賠求償可能成立後，就有許多網友無限上綱「那爬山或颱風天去海邊也可以國賠囉？說睡在高速公路上也可以國賠囉？說跑進鐵路軌道也可以國賠囉？」，對此，林智群就強調「法律案子每個情況都不一樣，情況不一樣，法律效果就不一樣，一樣被水沖走，也有不同的情況，法律效果也不同」。

▲台電武界壩疑似電動閘門故障，無預警異常放水釀成4人罹難的悲劇。(圖／柳榮俊翻攝2020.9.13)

他也一一拆解上述狀況，指出山跟颱風是自然現象，政府沒辦法控制，颱風天跑去海邊或登山，那就是風險自負，不過這次武界壩事件當中的水壩是人造物，政府有管理責任，他就認為政府該負管理責任，並以火車舉例「如果民眾闖進軌道旁邊，沒有進入軌道，火車出軌撞死他，那台鐵還是有責任，因為火車出軌了，當然民眾闖進軌道也有問題，台鐵責任可以減輕，還是不能免除」。

▲林智群強調雙方都必須仔細追究，而非一味的強調某方過失。（圖／林智群律師臉書）

林智群律師也直言，在溪邊露營一定有風險，但問題在於損害是由誰造成的，如果是下雨溪水暴漲，那自然現象政府不須負責，可水壩異常放水是電腦故障導致的後果，當然就跟政府有關。「其實我要講的是，國賠法涉及人民跟政府互動，今天覺得政府放一個警告牌，就可以完全免責，推到極致，政府可不可以在電視上公告『馬路上隨時可能發生車禍』，那你因為紅綠燈故障受傷，政府都可以免責，大家會覺得合理嗎？那政府只要到處放警告牌就好了啊！」

最後林智群律師也強調，一邊是「政府過失」，一邊是「民眾過失」，兩個在法庭上都要拿出來檢討，不是一直放大「民眾過失」，就可以得出「政府沒問題」的結論，而針對國賠爭議各界看法不盡相同，民進黨桃園市議員王浩宇就認為，根據最新的《國賠法》內容「已就使用該公物為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，國家不負損害賠償責任」，罹難者應該無法聲請國賠，但也有不少網友則認為此事件不應國賠，至於後續會如何裁定，

。（編輯：楊智傑）