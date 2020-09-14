阿聯酋將復飛全球85個航點　台灣每周4班飛杜拜

受疫情影響，航空公司大受衝擊，至9月初，阿聯酋航空已處理高達新台幣420億元的機票退款，不過阿聯酋航空今（14）日也表示，在9月中全球將復飛85個航點，目前也提供台灣旅客每周4班往返杜拜的航班服務。





阿聯酋航空表示，截至6月底，已處理來自全球超過140萬件退款申請，約占退款累積的9成，而自新冠肺炎疫情爆發以來，公司也挹注更多資源以加速退款流程，包括與旅行社合作，讓透過旅行社購買機票的旅客也可透用全球訂位系統（GDS）申請退款。





阿聯酋航空總裁提姆．克拉克表示：「我們理解對所有乘客而言，處理退款的速度永遠不嫌快，阿聯酋航空已盡最大努力消化所有累積的退款申請，非常感謝所有旅客對阿聯酋航空的理解與耐心。」





阿聯酋航空說明，目前提供台灣旅客每周4班，於周三、四、五、六往返杜拜的航班服務，至9月中，阿聯酋航空全球將復飛85個航點，有需要的旅客除了可入境杜拜進行商務拜訪與個人旅遊外，也可經便利且安全的杜拜樞紐轉機至阿聯酋航空在美洲、歐洲、非洲、中東和亞太地區等航點。





阿聯酋航空表示，凡是於9月30日前購買11月30日前出發機票的旅客，可享有因新冠肺炎所致形成受旅遊限制或是航班取消影響的彈性多元改票服務，另外，若旅客於旅程中確診感染，阿聯酋航空將支付其所有醫療及隔離費用。









